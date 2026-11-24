Кобахидзе: Мы приветствуем изъятие порта в Кулеви из санкционного списка
Европарламентарии и Европарламент в целом не представляют никакого интереса — Мне совершенно неинтересно, что говорят европарламентарии, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Как пояснил премьер-министр, если Европейская комиссия будет использовать слово «политзаключённые», это также не будет его интересовать.
«Что касается Европейской комиссии, она интересует меня в том случае, если её заявления будут справедливыми и основанными на фактах. Если Европейская комиссия назовёт кого-либо политическим заключённым, это меня тоже не заинтересует», — заявил Кобахидзе.
Он положительно оценил призыв Европейской комиссии к странам — членам Евросоюза исключить нефтеперерабатывающий завод в Кулеви из санкционного списка.
«Вот, вы видите, есть конкретное решение Европейской комиссии, которое можно оценить исключительно положительно. Вы помните, мы говорили на эту тему. Тогда также выступали оппозиционные политики и их средства массовой информации, которые с радостью заявляли о том, что Кулевский нефтеперерабатывающий завод попадает в санкционный список. Мы говорили, что это не основывалось на фактах, что всё было построено на лжи. В конечном итоге это подтверждается тем, что данное решение меняется. То, чему радовалась радикальная оппозиция, включая принадлежащие ей средства массовой информации, оказалось ложью, а то, о чём говорили мы, оказалось правдой. Соответственно, исключение этого экономического объекта из санкционного списка абсолютно логично, и мы только приветствуем это», — заявил Кобахидзе.
Напомним, что, по информации СМИ, Европейская комиссия предлагает странам — членам Евросоюза исключить Кулевский нефтеперерабатывающий завод из санкционного списка.
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