Европарламентарии и Европарламент в целом не представляют никакого интереса — Мне совершенно неинтересно, что говорят европарламентарии, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как пояснил премьер-министр, если Европейская комиссия будет использовать слово «политзаключённые», это также не будет его интересовать.

«Что касается Европейской комиссии, она интересует меня в том случае, если её заявления будут справедливыми и основанными на фактах. Если Европейская комиссия назовёт кого-либо политическим заключённым, это меня тоже не заинтересует», — заявил Кобахидзе.