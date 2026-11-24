«Подход государства к профессиональному образованию ориентирован на будущее — наша задача заключается в том, чтобы у граждан, независимо от возраста, дохода и места жительства, были надлежащие условия для приобретения профессии и повышения квалификации», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на презентации нового колледжа в Skillwill и сотрудничества с MIT Open Learning.

Как заявил Ираклий Кобахидзе, задачей властей является обеспечение гражданам, вне зависимости от возраста, дохода и места проживания, надлежащих условий для овладения профессией и повышения квалификации.

«Современная учебная среда дает молодежи возможность развиваться в собственном городе, в собственном регионе и оставаться в Грузии, а местному бизнесу помогает в привлечении специалистов — именно для этого открыты и функционируют кампусы Skillwill в Кутаиси и Батуми.