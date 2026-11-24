Кобахидзе: Подход государства к профессиональному образованию рассчитан на будущее
«Подход государства к профессиональному образованию ориентирован на будущее — наша задача заключается в том, чтобы у граждан, независимо от возраста, дохода и места жительства, были надлежащие условия для приобретения профессии и повышения квалификации», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на презентации нового колледжа в Skillwill и сотрудничества с MIT Open Learning.
Как заявил Ираклий Кобахидзе, задачей властей является обеспечение гражданам, вне зависимости от возраста, дохода и места проживания, надлежащих условий для овладения профессией и повышения квалификации.
«Современная учебная среда дает молодежи возможность развиваться в собственном городе, в собственном регионе и оставаться в Грузии, а местному бизнесу помогает в привлечении специалистов — именно для этого открыты и функционируют кампусы Skillwill в Кутаиси и Батуми.
В целом хочу отметить, что, согласно всем исследованиям, квалифицированные кадры являются одной из главных проблем как для частного сектора, так и для государственного сектора, и в этом ракурсе, разумеется, развитию профессионального образования придается особое, исключительное значение. Мы предлагаем студентам надлежащие условия при государственном финансировании — как молодежь, так и те, кто желает сменить сферу деятельности, могут без оплаты стоимости обучения освоить профессию в нашей стране, в том числе в Skillwill. Это инвестиция в будущее страны: знания дают гражданину возможность трудоустройства, возможность увеличения дохода, а бизнес обеспечивают квалифицированными кадрами. Поэтому мы связываем финансирование с качеством обучения, практической подготовкой и требованиями рынка труда, чему, естественно, способствует и партнерство колледжа более чем с 50 компаниями.
Поддерживая профессиональное образование, мы создаем больше возможностей для граждан, усиливаем регионы и развиваем экономику нашей страны. Я хочу поблагодарить всех: спасибо руководству Skillwill, спасибо всей команде Skillwill, спасибо господину Вако Турнава, который является одним из главных вдохновителей этой инициативы, спасибо педагогам, международным и местным партнерам. Всем огромное спасибо. Это очень ценное начинание для нашей страны, очень ценная инициатива, очень ценное учебное заведение, и, соответственно, каждый из вас заслуживает особой благодарности; хочу пожелать всем успехов в дальнейшей деятельности», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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