Кереселидзе «Грузинской мечте»: Что такого сказал митрополит, что заставило вас потерять покой?
Что такого горького из правды сказал митрополит, что вы потеряли покой? — Мы выражаем поддержку митрополиту Иову, Грузинской православной церкви и Святому синоду — Прекратите борьбу против Церкви! Прекратите думать о её подчинении и попытках поставить её под своё влияние — Знайте, что в конце концов Церковь разоблачит вас перед государством и народом за совершённые вами непростительные грехи! — так на пленарном заседании парламента Грузии к «Грузинской мечте» обратился председатель парламентской фракции «За Грузию» Шалва Кереселидзе.
По его словам, после того как митрополит Руисский и Урбнисский Иов с церковного амвона выступил с проповедью об общенациональных проблемах, существующих в стране, со стороны пропагандистских структур «Грузинской мечты» последовали «агрессивные политические нападки и оскорбления».
«Этим был разрушен миф о власти «Грузинской мечты» как главном защитнике Православной церкви и спасителе национальной идентичности. Оказалось, что это ложь. Более того, выход из всей этой ситуации вы нашли в штрафе, наложенном на Лашу Нацвлишвили. Это было нападение не только на митрополита Иова, но и на Церковь, Святой синод и Патриарха. Своими действиями вы подтвердили, что не прощаете даже членам Синода высказывания правды и выражения отличающегося мнения, отвечая на это гневом правительственной пропаганды.
Что такого неправильного сказал митрополит? То, что в стране необходимо бить тревогу, поскольку нация стоит перед угрозой старения и вымирания? Почему, как вы думаете, Национальная служба статистики не публикует реальные демографические данные? Потому что результаты вызывают тревогу: растёт миграция, сёла пустеют, рождаемость резко сокращается.
Люди уезжают в эмиграцию из-за бедности, потому что вы не хотите платить нормальную заработную плату. А ваши бизнес-колонизаторы думают о том, чтобы привозить дешёвую рабочую силу из Индии, чтобы бесплатно эксплуатировать её в собственных владениях и ещё больше обогащаться.
Что такого горького из правды сказал митрополит, что вы потеряли покой? То, что наркомания и наркоторговцы сделали больным всё молодое поколение? Или вы ополчились потому, что государство всевозможными льготами способствует азартным играм и поощряет их, а вы губите страну деньгами, заработанными таким греховным путём?
Разве неправда, что главными причинами повсеместной в стране коррупции являются системные провалы в управлении, системная коррупция и высокопоставленные политические должностные лица, уличённые в коррупции? Или широко известные факты взяточничества и коррупционных сделок в мэрии Тбилиси — это ложь и выдумка?
Мы выражаем поддержку митрополиту Руисскому иУрбнисскому Иову, Грузинской православной церкви и Святому синоду. Прекратите борьбу против Церкви, попытки подчинить её и поставить под своё влияние. Знайте, что в конце концов Церковь разоблачит вас перед государством и народом за совершённые вами непростительные грехи. Церковь всегда должна оставаться независимой и защищать интересы страны и народа», — отметил Кереселидзе.
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