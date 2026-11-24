Что такого горького из правды сказал митрополит, что вы потеряли покой? — Мы выражаем поддержку митрополиту Иову, Грузинской православной церкви и Святому синоду — Прекратите борьбу против Церкви! Прекратите думать о её подчинении и попытках поставить её под своё влияние — Знайте, что в конце концов Церковь разоблачит вас перед государством и народом за совершённые вами непростительные грехи! — так на пленарном заседании парламента Грузии к «Грузинской мечте» обратился председатель парламентской фракции «За Грузию» Шалва Кереселидзе.

По его словам, после того как митрополит Руисский и Урбнисский Иов с церковного амвона выступил с проповедью об общенациональных проблемах, существующих в стране, со стороны пропагандистских структур «Грузинской мечты» последовали «агрессивные политические нападки и оскорбления».

«Этим был разрушен миф о власти «Грузинской мечты» как главном защитнике Православной церкви и спасителе национальной идентичности. Оказалось, что это ложь. Более того, выход из всей этой ситуации вы нашли в штрафе, наложенном на Лашу Нацвлишвили. Это было нападение не только на митрополита Иова, но и на Церковь, Святой синод и Патриарха. Своими действиями вы подтвердили, что не прощаете даже членам Синода высказывания правды и выражения отличающегося мнения, отвечая на это гневом правительственной пропаганды.