Гегелия: Я рад, что Кулеви не будет использован как часть экономики российской войны
Рад, что Кулеви не будет использоваться как часть российской военной экономики, и ещё раз сожалею, что в Грузии премьер-министр является лжецом.
«Я рад, что Кулеви не будет использоваться как часть российской военной экономики. Это хорошо, и ещё раз сожалею, что у Грузии премьер-министр — лжец», — так секретарь по международным вопросам партии «Сильная Грузия — Лело» Григол Гегелия прокомментировал сообщения СМИ о том, что Европейская комиссия предлагает странам — членам ЕС исключить Кулевский нефтеперерабатывающий завод из санкционного списка.
По словам Григола Гегелии, мы видим «очередную позорную ложь премьер-министра, который заявляет, что, оказывается, никаких оснований для возможного введения санкций против этого терминала не было».
«Хочу приветствовать новость о том, что Кулевский нефтяной терминал больше не будет находиться в санкционном списке. Это хорошо для нашей страны. Желаю нефтяному терминалу успехов на благо национальных интересов Грузии и интересов грузинской экономики.
В то же время мы видим очередную позорную ложь Ираклия Кобахидзе, который заявляет, что, оказывается, никаких оснований для возможного введения санкций против этого терминала не было. Хочу напомнить заявление руководителей и представителей этого же терминала, сделанное 1 апреля, когда они сказали, что, да, проблемы существовали, и попросили предоставить им шестимесячный срок — до осени, чтобы устранить эти проблемы, привести свою деятельность в соответствие с международными стандартами. Судя по всему, им удалось выполнить это требование, и именно поэтому сегодня Европейский союз уже заявляет, что Кулевский нефтяной терминал не попадёт под международные санкции, а не потому, что до сих пор не существовало оснований для беспокойства.
Ещё раз повторю: я рад, что Кулеви не будет использоваться как часть российской военной экономики. Это хорошо, и ещё раз сожалею, что у Грузии премьер-министр — лжец», — отметил Гегелия.
Напомним, что Европейская комиссия обратилась к странам — членам ЕС с предложением исключить Кулевский нефтеперерабатывающий завод из санкционного списка.
Информацию распространяет издание The Kyiv Independent.
Издание пишет, что на фоне угрозы введения санкций со стороны ЕС Кулевский нефтеперерабатывающий завод решил диверсифицировать источники поставок нефти, заменив российские поставки альтернативными.
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