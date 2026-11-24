«Государство для вас — ячменная яма, откуда вы не видите бедности, которая на каждом шагу подстерегает граждан. Бедности, которая вынуждает ради самовыживания подвергать жизнь опасности из-за кустарных обогревателей, соглашаться на опасную работу или покидать родину. Из-за подорожавших тарифов, продуктов жизнь превратилась в боль, лекарство от которой не можешь купить. И лекарства стоят на вес золота.

«На сотни миллионов увеличиваете возможности СГБ по прослушке и слежке, но для наших героев-спасателей вам жалко [средств], чтобы они приобрели современное снаряжение. Лишь голыми руками, храбрым сердцем и отвагой, с личным риском они борются с той угрозой, которую несут подстерегающая бедность, произвол, безответственность, несправедливость, торгашеское правление!» — так обратилась на пленарном заседании к депутатам «Грузинской мечты» депутат от партии «Гахария за Грузию» Софио Хоргуани.

А золото, так же как и земля, лес, река, принадлежащие народу Грузии, вами захвачены! Наша родина, доставшаяся нам словно рай, для вас лишь камень преткновения и место выгодной купли-продажи!

Бедность в Грузии — исключительно заслуга политических торгашей. На вашей шее лежит бедность Грузии. Вы сплетничаете о Европе, но в тех же постсоветских Польше, Чехии, странах Балтии качество жизни настолько лучше, что мы едем туда чернорабочими. А ведь старт у нас был равным. Если бы вы не воровали, если бы думали о народе, если бы строили государство, если бы вместо ваших банковских счетов любили родину!

Сегодня цифрами и манипуляциями вы якобы сократили число нуждающихся, отняли социальную защиту — тот минимум, который временно выделили лишь для укрепления собственной власти!

Почему вы цепляетесь за власть?! Забота о народе вас не волнует. Только собственный бизнес. Только возможность еще больше обогатиться за счет Грузии. Подписанные вами законопроекты, иски, законы, решения, спланированный вами бюджет не служат народу и справедливому государству.

На сотни миллионов увеличиваете возможности СГБ по прослушке и слежке, но для наших героев-спасателей вам жалко [средств], чтобы они приобрели современное снаряжение. Лишь голыми руками, храбрым сердцем и отвагой, с личным риском они борются с той угрозой, которую несут подстерегающая бедность, произвол, безответственность, несправедливость, торгашеское правление. Это подтверждение того, что вас заботит лишь безопасность вашей власти, а не безопасность народа.

Именно это и есть ваш приговор. Правителей, которые забыли о народе. Но правда — это та категория, которая существует независимо от того, услышите ли вы ее, увидите, признаете или нет. Нашим запретом правду запретить невозможно», — отметила Софио Хоргуани.