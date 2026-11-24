Бочоришвили в рамках официального визита в Азербайджан встретилась с Ильхамом Алиевым
Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили в рамках официального визита в Азербайджан встретилась с президентом страны Ильхамом Алиевым.
Об этом сообщается на официальной странице Маки Бочоришвили в Facebook.
«Официальный визит в Азербайджан я начала со встречи с президентом Ильхамом Алиевым.
У нас состоялась интересная и содержательная беседа о стратегическом партнёрстве между Грузией и Азербайджаном, происходящих в регионе процессах, а также о важности мира и стабильности. Кроме того, мы обсудили совместные экономические и энергетические проекты, а также новые возможности развития Среднего коридора.
Наши страны связывает множество общих интересов. Важно и дальше развивать это прочное партнёрство и дружбу», — говорится в публикации на странице Маки Бочоришвили в Facebook.
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