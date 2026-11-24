«Официальный визит в Азербайджан я начала со встречи с президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщается на официальной странице Маки Бочоришвили в Facebook.

Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили в рамках официального визита в Азербайджан встретилась с президентом страны Ильхамом Алиевым.

У нас состоялась интересная и содержательная беседа о стратегическом партнёрстве между Грузией и Азербайджаном, происходящих в регионе процессах, а также о важности мира и стабильности. Кроме того, мы обсудили совместные экономические и энергетические проекты, а также новые возможности развития Среднего коридора.

Наши страны связывает множество общих интересов. Важно и дальше развивать это прочное партнёрство и дружбу», — говорится в публикации на странице Маки Бочоришвили в Facebook.