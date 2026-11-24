С 2027 года упраздняется Агентство по управлению государственными грантами
Согласно постановлению Ираклия Кобахидзе, Агентство по управлению государственными грантами будет упразднено, а непосредственно статья о ликвидации вступит в силу с 1 января 2027 года.
Для проведения процесса ликвидации создается ликвидационная комиссия из пяти человек, которую возглавит заместитель руководителя Администрации правительства Звиад Баркая. В состав комиссии также входят: Татия Нанеишвили (исполняющая обязанности председателя агентства), Зураб Толордава (руководитель департамента отчетности и методологии Казначейской службы Министерства финансов), Иване Джапаридзе (начальник административного департамента Администрации правительства) и Леван Эрикашвили (начальник управления делопроизводства департамента организационного обеспечения Администрации правительства).
Агентство до 1 января 2027 года должно обеспечить взаимозачет обязательств, взятых по договорам, оформленным в соответствии с законом «О государственных закупках» (при наличии таковых), и признать утратившим силу приказ № 1 председателя агентства от 18 июля 2025 года, утверждавший порядок выдачи и мониторинга государственных грантов.
До 1 января 2027 года комиссия должна осуществить полную инвентаризацию активов, текущих обязательств и служебной/архивной документации агентства и, при необходимости, определить соответствующее ведомство или ведомства, которым будут переданы эти активы, обязательства и документация.
Комиссия также должна определить ведомство, которое в случае необходимости будет осуществлять мониторинг исполнения получателями выданных грантов обязательств, взятых по грантовым договорам.
Одновременно со вступлением в силу первой статьи будет признано утратившим силу постановление правительства № 119 от 15 апреля 2025 года о создании агентства и утверждении его положения. Остальная часть постановления вступает в силу сразу после опубликования.
Администрирование и организационную поддержку комиссии обеспечит само Агентство по управлению государственными грантами, а решения на заседаниях комиссии будут приниматься открытым голосованием при поддержке более половины присутствующих.
17 сентября Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что ЮЛПП «Агентство по управлению государственными грантами» закроется до конца года. Решение о создании агентства Кобахидзе подписал 15 апреля 2025 года. Согласно положению, агентство должно было финансировать неправительственные организации за счет средств, полученных из бюджета.
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