Согласно постановлению Ираклия Кобахидзе, Агентство по управлению государственными грантами будет упразднено, а непосредственно статья о ликвидации вступит в силу с 1 января 2027 года.

Для проведения процесса ликвидации создается ликвидационная комиссия из пяти человек, которую возглавит заместитель руководителя Администрации правительства Звиад Баркая. В состав комиссии также входят: Татия Нанеишвили (исполняющая обязанности председателя агентства), Зураб Толордава (руководитель департамента отчетности и методологии Казначейской службы Министерства финансов), Иване Джапаридзе (начальник административного департамента Администрации правительства) и Леван Эрикашвили (начальник управления делопроизводства департамента организационного обеспечения Администрации правительства).

Агентство до 1 января 2027 года должно обеспечить взаимозачет обязательств, взятых по договорам, оформленным в соответствии с законом «О государственных закупках» (при наличии таковых), и признать утратившим силу приказ № 1 председателя агентства от 18 июля 2025 года, утверждавший порядок выдачи и мониторинга государственных грантов.