Проект резолюции, подготовленный в отношении Пааты Бурчуладзе и других, является ярким свидетельством того, что наши европейские партнёры поддерживают демократическое развитие Грузии и борьбу грузинского народа за европейские ценности — Европейские партнёры руководствуются национальными интересами Грузии, а не олигархическими интересами, — заявил один из лидеров «Единого национального движения» Леван Бежашвили.

По его словам, для западных партнёров неприемлем откат, который сегодня происходит в Грузии на пути демократического развития.

«Конкретно эта резолюция, как и другие резолюции, касающиеся состояния демократии в Грузии, отступления от демократических процессов, а также статуса политических заключённых, однозначно и недвусмысленно свидетельствует о том, что для наших западных партнёров неприемлем откат в сфере демократического развития, который наблюдается в Грузии, и дальнейшее укрепление автократического режима. Поэтому, естественно, новый проект резолюции, подготовленный в отношении Пааты Бурчуладзе и других, также является ярким свидетельством того, что наши европейские партнёры поддерживают демократическое развитие Грузии, поддерживают борьбу грузинского народа за европейские ценности. Естественно, этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока автократический режим не поймёт, что борьба с грузинским народом всегда будет заканчиваться неудачей и что наши европейские партнёры не будут вести переговоры, исходя из политических интересов этого режима. Наши европейские партнёры руководствуются национальными интересами Грузии, а не олигархическими интересами», — заявил Леван Бежашвили.