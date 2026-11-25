Бежашвили: «Узники совести» должны воспользоваться любой возможностью для того, чтобы выйти на свободу
Проект резолюции, подготовленный в отношении Пааты Бурчуладзе и других, является ярким свидетельством того, что наши европейские партнёры поддерживают демократическое развитие Грузии и борьбу грузинского народа за европейские ценности — Европейские партнёры руководствуются национальными интересами Грузии, а не олигархическими интересами, — заявил один из лидеров «Единого национального движения» Леван Бежашвили.
По его словам, для западных партнёров неприемлем откат, который сегодня происходит в Грузии на пути демократического развития.
«Конкретно эта резолюция, как и другие резолюции, касающиеся состояния демократии в Грузии, отступления от демократических процессов, а также статуса политических заключённых, однозначно и недвусмысленно свидетельствует о том, что для наших западных партнёров неприемлем откат в сфере демократического развития, который наблюдается в Грузии, и дальнейшее укрепление автократического режима. Поэтому, естественно, новый проект резолюции, подготовленный в отношении Пааты Бурчуладзе и других, также является ярким свидетельством того, что наши европейские партнёры поддерживают демократическое развитие Грузии, поддерживают борьбу грузинского народа за европейские ценности. Естественно, этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока автократический режим не поймёт, что борьба с грузинским народом всегда будет заканчиваться неудачей и что наши европейские партнёры не будут вести переговоры, исходя из политических интересов этого режима. Наши европейские партнёры руководствуются национальными интересами Грузии, а не олигархическими интересами», — заявил Леван Бежашвили.
Что касается заключения процессуальных соглашений и обращения с просьбами о помиловании со стороны задержанных во время акций протеста, то, по словам Левана Бежашвили, в условиях, когда в Грузии не осталось ни суда, ни прокуратуры, эти технические средства остаются возможностью, которой заключённые должны воспользоваться для обретения свободы.
«Думаю, что «узники совести» и политические заключённые должны использовать все возможности для того, чтобы оставаться на свободе. Их борьба против автократического режима в условиях свободы будет ещё более эффективной. Естественно, я ценю принципиальную позицию каждого человека. Их принципиальная позиция ободряет и придаёт сил протестным движениям, которые продолжаются по сей день. В то же время не следует подвергать буллингу тех людей, которые воспользовались возможностью и вышли на свободу. Сегодня, когда в стране нет ни суда, ни прокуратуры, естественно, заключение процессуального соглашения или обращение с просьбой о помиловании лишено оснований. Это обычное техническое средство, позволяющее «узникам совести» и политическим заключённым обрести свободу, и они должны воспользоваться этой возможностью», — заявил Бежашвили.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Пропагандистская сеть «Грузинской мечты» вела скоординированную кампанию против митрополита Иова — ISFED
После проповеди, содержащей критику в адрес правительства Грузии, против митрополита Иова в социальных сетях была развернута скоординированная…
«Необходимо поставить вопрос об ответственности председателя Конституционного суда!» — юрист TIG
«Необходимо поставить вопрос об ответственности председателя Конституционного суда!» — об этом в социальной сети пишет юрист неправительственной…
Цитлидзе: «Части российского «Искандера», упавшего в 2008 году, передали США для экспертизы
Части российского «Искандера», упавшего в Грузии во время августовской войны 2008 года, были переданы США для проведения экспертизы, заявила член…
Омбудсмен призвал власти усилить борьбу с насилием в отношении женщин в Грузии
Народный защитник Грузии присоединяется к глобальной 16-дневной кампании против насилия в отношении женщин. Кампания начинается 25 ноября и…
Мэрия планирует в 2027 году реабилитацию площадей Свободы и Республики
В следующем году планируется реабилитация площадей Свободы и Республики, об этом на заседании правительства столицы заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.…
Каладзе: Реабилитация проспекта Руставели близится к завершению
Реконструкция проспекта Руставели близится к завершению, — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил на заседании правительства муниципалитета,…