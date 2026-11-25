«Реконструкция проспекта Руставели близится к завершению, и совсем скоро главный проспект страны в обновлённом виде вернётся к нашим гражданам. Проспект Руставели — это не просто одна улица или транспортный коридор. Это сердце нашей столицы, неотъемлемая часть нашей истории, культуры и национальной памяти. Этот проспект занимает особое место в жизни нашего города и страны. Именно поэтому нашей задачей при его реконструкции было не только обновление инфраструктуры, но и создание такого пространства, в котором каждый человек сможет передвигаться безопасно и комфортно. После завершения проекта на полностью адаптированном проспекте все участники дорожного движения получат равные возможности для безопасного передвижения», — отметил Каладзе.

Реконструкция проспекта Руставели близится к завершению, — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил на заседании правительства муниципалитета, предоставив общественности информацию о проведённых в этом направлении работах.

По его словам, одним из важнейших компонентов проекта является обустройство наземных переходов, благодаря которым пешеходы и люди с ограниченными возможностями, пользующиеся инвалидными колясками, смогут безопасно переходить дорогу.

«До сих пор родители с детскими колясками не могли перейти с одной стороны дороги на другую, и им, как и гражданам, пользующимся инвалидными колясками, приходилось преодолевать значительное расстояние в обход. Эта проблема будет полностью решена. Доступность города — не привилегия, а право каждого человека. Когда мы говорим о современной, развитой столице, уровень её развития должен измеряться и такими вопросами — насколько комфортен город для ребёнка, пожилого человека, родителя, человека с ограниченными возможностями и, в целом, для каждого гражданина. Проспект Руставели принадлежит всем и должен быть в равной степени доступен каждому», — заявил мэр Тбилиси.

Кроме того, Каха Каладзе особо поблагодарил граждан за терпение в связи с неудобствами, возникшими в процессе реконструкции проспекта.

«Мы хорошо понимаем, насколько большие неудобства сопровождают работы такого рода. Во время реконструкции проспекта Руставели возникли очень большие проблемы с передвижением по городу, были серьёзные неудобства. На протяжении этих месяцев людям, проживающим вблизи проспекта, приходилось жить в условиях шума и пыли. Хочу ещё раз выразить им огромную благодарность — как мэр столицы и как рядовой гражданин страны — за поддержку и понимание. Однако после завершения работ проспект Руставели будет очень красивым и полностью благоустроенным. Уверен, что каждый тбилисец и в целом каждый гражданин нашей страны, который любит наш город, будет им гордиться», — отметил мэр Тбилиси.

На заседании правительства он также говорил о необходимости реконструкции различных улиц и проспектов столицы и отметил, что все проекты будут реализованы поэтапно.

«Мы хотим, чтобы Руставели был не просто проспектом, по которому мы ежедневно проходим, а местом, где мы с удовольствием будем гулять, встречаться с друзьями, проводить время вместе с детьми и вновь ощущать особый характер нашего города. Проспект Руставели всегда выделялся своей историей и культурным значением, и таким он должен оставаться и для будущих поколений. Обновлённый проспект Руставели возвращается Тбилиси, возвращается тбилисцам, возвращается каждому гражданину.

Разумеется, на этом мы не завершаем работы по реконструкции города, обновлению улиц и проспектов. В столице у нас достаточно серьёзные вызовы. Мы будем последовательно двигаться вперёд, и всё будет реконструировано. Конечно, мы хотим привести в порядок как можно больше улиц и проспектов, но при этом учитываем, насколько серьёзные транспортные затруднения вызывают подобные работы. К сожалению, у нас нет возможности одновременно проводить реконструкцию нескольких улиц и проспектов. Однако наш город обязательно станет ещё красивее, благоустроеннее, зеленее, с налаженной системой общественного транспорта и так далее», — заявил Каладзе.