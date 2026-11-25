Омбудсмен призвал власти усилить борьбу с насилием в отношении женщин в Грузии
Народный защитник Грузии присоединяется к глобальной 16-дневной кампании против насилия в отношении женщин.
Кампания начинается 25 ноября и завершается 10 декабря в Международный день прав человека.
Народный защитник отмечает, что насилие в отношении женщин и домашнее насилие по-прежнему остаются серьёзной проблемой в стране.
По данным МВД Грузии, за первые девять месяцев 2026 года были выданы ограничительные ордера по 748 случаям насилия в отношении женщин и 5878 случаям домашнего насилия. В текущем году также зафиксирован ряд убийств женщин и покушений на убийство.
Омбудсмен указывает на недостатки в работе правоохранительных органов, включая нечувствительное отношение к пострадавшим, ненадлежащее реагирование и проблемы с оценкой рисков.
Мониторинг охранных ордеров, выданных судами в 2025 году, также выявил недостатки в механизмах защиты пострадавших. Кроме того, в стране сохраняется нехватка долгосрочных программ поддержки и профилактических мероприятий.
Народный защитник призывает правительство Грузии разработать комплексную государственную политику по искоренению насилия в отношении женщин, усилить подготовку правоохранителей и судей, активизировать работу муниципальных советов по вопросам женщин и улучшить услуги для пострадавших.
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