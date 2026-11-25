Правящая партия обвиняет предыдущие власти в том, что во время разбирательства в Европейском суде по правам человека они не представили одно из ключевых доказательств.

Части российского «Искандера», упавшего в Грузии во время августовской войны 2008 года, были переданы США для проведения экспертизы, заявила член «Единого национального движения» Анна Цитлидзе во время заседания Конституционного суда по делу о запрете пяти оппозиционных партий. Она призвала представителей «Грузинской мечты» проверить соответствующие документы в Министерстве обороны.

Результаты экспертизы были необходимы для представления в качестве доказательства, заявила Цитилидзе.

«В Министерстве обороны также имеются акты приема-передачи – поэтому прошу вас провести расследование», — обратилась она к пленуму Конституционного суда.

Спор между представителями двух сторон возник и вокруг темы начала войны 2008 года. Гордуладзе отметил, что представители предыдущей власти поддержали резолюцию (речь, предположительно, идет о резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы «Последствия войны между Грузией и Россией»), положения которой впоследствии Россия использовала против Грузии.

«Раз и навсегда нужно прекратить спекуляции на тему, будто мы своим иском обвиняем Грузию в развязывании войны. Это абсолютная ложь, и мы подчёркиваем это особо. Что касается поддержки резолюции и ряда законодательных изменений, которые впоследствии использовала и продолжает использовать страна-оккупант против нашей страны, — это факты, созданные представителями этой политической силы», — заявил Гордуладзе.

После ответа Гордуладзе представитель «Единого национального движения» Анна Цитлидзе задала ему дополнительный вопрос: обвиняет ли правящая партия Михаила Саакашвили в развязывании войны, поскольку в то время именно он был верховным главнокомандующим.

Гордуладзе же заявил, что этот вопрос не относится к рассматриваемому иску, и он попросил снять его с повестки обсуждения. Председатель Конституционного суда Реваз Надарая поддержал его запрос.

Рассмотрение дела о запрете пяти оппозиционных партий началось 21 октября. «Грузинская мечта» требует признать неконституционной деятельность «Единого национального движения», «Коалиции за перемены», «Сильной Грузии – Лело», «Федералистов» и партии «За Грузию».