По заявлению Барамидзе, поведение председателя Конституционного суда Реваза Надарая в ходе проходящего процесса о запрете оппозиционных политических партий вызывает серьёзные вопросы как с точки зрения соответствия этическим стандартам, предъявляемым к председателю суда, так и в отношении справедливого ведения судебного разбирательства.

«Необходимо поставить вопрос об ответственности председателя Конституционного суда!» — об этом в социальной сети пишет юрист неправительственной организации «Международная прозрачность», бывший заместитель министра юстиции Грузии Сандро Барамидзе.

Первое: председатель полностью пропустил этап исследования доказательств, на котором следовало выяснить, насколько законным было получение единственного «доказательства», приложенного к иску, — заключения временной следственной комиссии парламента, а также насколько значительная часть этого так называемого доказательства имеет отношение к рассматриваемому спору.

Второе: председатель неоднократно ограничивал возможность представителей политических партий — ответчиков задавать вопросы представителям истца. Этим, по моей оценке, были нарушены принципы равенства сторон и состязательности, а также процессуальные нормы, установленные Органическим законом Грузии «О Конституционном суде Грузии» и регламентом суда.

Третье: в ходе заседания председатель использовал неподобающие судье и непрофессиональные выражения, в том числе: «Вы лжёте», «Вы невоспитанный человек» и другие. На фоне такого отношения он сначала спровоцировал Нику Гварамия на ответные нецензурные высказывания, а в итоге удалил его из зала заседания, вновь используя непроцессуальные и неподобающие выражения: «Выведите этого невоспитанного человека».

В любом цивилизованном суде функция судьи заключается не в выражении собственного раздражения в отношении сторон, а в беспристрастном и достойном ведении процесса с соблюдением установленных законом правил. Особенно когда речь идёт о запрете политических партий и вопросах, имеющих фундаментальное значение для демократического политического процесса.

Считаю, что эти обстоятельства должны стать основанием для постановки вопроса об ответственности Реваза Надарая как председателя Конституционного суда.

Согласно пункту 3 статьи 42 Регламента Конституционного суда Грузии, инициировать рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий председателя может старший по возрасту его заместитель. В настоящее время это Серго Метопишвили.

Думаю, целесообразно, чтобы партия Ники Гварамия обратилась с заявлением к Серго Метопишвили и потребовала изучить вопрос о совершении Ревазом Надарая поступка, несовместимого со статусом судьи, и начать предусмотренную законом процедуру.

У меня нет иллюзий, что это обращение повлечёт за собой надлежащую реакцию. Уверен, что Метопишвили даже не даст делу хода, а если и даст, то рассмотрение вопроса не завершится прекращением полномочий господина Надарая. Однако с правовой точки зрения важно задействовать предусмотренный законодательством внутригосударственный механизм реагирования на возможные нарушения.

Такое обращение и принятое по нему решение либо отсутствие решения могут иметь важное значение при подготовке последующей жалобы в Европейский суд по правам человека, в том числе для демонстрации того, какие средства были использованы для защиты справедливости судебного разбирательства и процессуальных прав сторон», — заявляет Сандро Барамидзе.