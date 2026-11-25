По итогам переписи 2024 года в Грузии было зафиксировано 257 000 граждан иностранных государств. Однако в «уточненных» данных, опубликованных в июне 2026 года, эта цифра сократилась почти вдвое и снизилась примерно до 134 тысяч, из которых официально учтены лишь 38 тысяч граждан России, пишет в социальных СМИ бывший глава Национального банка Грузии, бывший депутат Роман Гоциридзе.

По его словам, эта цифра абсолютно не отражает реальность — тем более на том фоне, когда после вторжения России в Украину граждане России приобрели в Грузии огромное количество недвижимости, в том числе около 22 тысяч квартир.

«В стране идет фактическое переселение граждан России на постоянное место жительства, что в будущем создаст серьезные социальные и политические проблемы.