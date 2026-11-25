Как одним росчерком пера власти «исчезли» 123 тысячи иностранцев?
По итогам переписи 2024 года в Грузии было зафиксировано 257 000 граждан иностранных государств. Однако в «уточненных» данных, опубликованных в июне 2026 года, эта цифра сократилась почти вдвое и снизилась примерно до 134 тысяч, из которых официально учтены лишь 38 тысяч граждан России, пишет в социальных СМИ бывший глава Национального банка Грузии, бывший депутат Роман Гоциридзе.
По его словам, эта цифра абсолютно не отражает реальность — тем более на том фоне, когда после вторжения России в Украину граждане России приобрели в Грузии огромное количество недвижимости, в том числе около 22 тысяч квартир.
«В стране идет фактическое переселение граждан России на постоянное место жительства, что в будущем создаст серьезные социальные и политические проблемы.
С помощью какой манипуляции «Сакстат» сумел спрятать более ста тысяч иностранцев посредством «обновленной методологии»?
«Постоянным жителем» был признан только тот, кто не пересекал границу в течение последних 12 месяцев. В условиях уникального 1-летнего безвизового режима Грузии постоянно проживающий здесь иностранец на 1 день выезжает за границу, возвращается обратно и фиксируется в системе как «вновь прибывший турист». По той же причине из списка выпала и часть иностранных студентов, которые летом уезжают на каникулы.
Эта корректировка напрямую связана с попыткой погасить существующий в населении протест — как против массового притока граждан России, так и против строительства арабскими компаниями новых городов и масштабных жилых комплексов.
Грузия превратилась в территорию постоянного расселения выходцев из холодных и жарких стран», — пишет Гоциридзе.
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