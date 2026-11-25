Медиа, страницы в Facebook и отдельные лица, поддерживающие правительство, являющиеся частью пропагандистской сети «Грузинской мечты», усилили кампанию против митрополита Иова после его критической проповеди.

В рамках этой кампании на платформах компании Meta было размещено не менее 20 платных рекламных объявлений, которые в совокупности набрали от 77 600 до 107 180 просмотров.

После проповеди, содержащей критику в адрес правительства Грузии, против митрополита Иова в социальных сетях была развернута скоординированная дезинформационная кампания. На десятках страниц в социальных сетях практически одновременно появились сообщения идентичного содержания.

Эта кампания была изучена организацией «Международное общество за честные выборы и демократию» (ISFED).

Организация проанализировала, как идентичные цитаты, направленные против митрополита, распространялись по десяткам страниц с интервалом в считанные минуты; как видеоролики прошлых лет использовались в новом контексте; и как в дополнение к органическому распространению кампании применялась платная реклама.

Что сказал Иов

Конфронтация последовала за проповедью, которую митрополит Иов произнес 10 ноября в соборе Урбниси. Он назвал представителей власти «неверующими» и «чуждыми Церкви», заявив, что правительство исчерпало свой потенциал и что в будущем грузинскому народу следует выбрать более достойное руководство.

Митрополит раскритиковал зависимость Церкви от государственного финансирования, отметив, что власти пытаются добиться слияния Церкви и государства.

Он также затронул такие проблемы, как коррупция, распространенность наркомании среди молодежи и широкое распространение азартных игр. Кроме того, он упомянул материалы, предположительно просочившиеся из Службы государственной безопасности в 2021 году, в которых содержались сведения о слежке за представителями духовенства.

В своей проповеди Иов также упомянул Бидзину Иванишвили, основателя партии «Грузинская мечта». Он коснулся и деятельности предыдущей администрации, отметив: «Мы знаем, чем занималось прежнее правительство; все очевидно — народ проголосовал против него».

Заявления митрополита Иова привлекли особое внимание, учитывая, что ранее он поддерживал «Грузинскую мечту».

21 ноября, во время другой проповеди, он пояснил: хотя он и поддерживал правящую партию, теперь, по его мнению, она изменила свой курс, что делает критику необходимой.

«Я поддерживал «Грузинскую мечту» и был на их стороне, но увидел, что они сбились с пути — сложилась иная ситуация, и возникла необходимость высказаться против подобных действий. Если они исправятся, примут эти замечания к сведению и добьются перемен в Грузии — если изменят ход этих процессов, — возможно, я снова их поддержу», — заявил он.

Митрополит Иов также входил в число кандидатов на пост патриарха в мае 2026 года. Патриархом был избран митрополит Шио Муджири.

Чем ответила власть

По данным ISFED, часть кампании против митрополита Иова была проплаченной. Согласно информации из Meta Ad Library по состоянию на 17 ноября, через пять страниц в Facebook распространялось не менее 20 рекламных объявлений, направленных на дискредитацию митрополита Иова.

Все эти объявления демонстрировались в период с 11 по 14 ноября; на каждое из них было потрачено до 100 долларов. По оценкам организации, в общей сложности эти объявления набрали от 77 600 до 107 180 просмотров.

Больше всего просмотров — от 47 000 до 60 094 — набрали объявления, размещенные на анонимной странице под названием Ganulebuli Opozitsia («Аннулированная оппозиция»). На этой же странице распространялась публикация, посвященная «огромному богатству» митрополита Иова.

Рекламные материалы также распространялись через страницы Fact • ფაქტი, Ustari, Akhla • ახლა и Saerto Gazeti.

В организации отмечают, что страницы Fact и Ustari были созданы в 2026 году, а стоящие за ними лица связаны с провластным телеканалом «Имеди» и «Грузинской мечтой».

По оценке ISFED, это обстоятельство имеет важное значение: после введения санкций со стороны Великобритании основные страницы проправительственных «Имеди» и POSTV столкнулись с ограничениями на размещение рекламы, что вынудило их использовать новые страницы для распространения своего контента.

В рамках дезинформационной кампании также распространялись видеоматериалы прошлых лет. В одном из рекламных роликов была использована запись проповеди митрополита Иова, прочитанной в 2024 году, в которой он затрагивал вопрос об освобождении Михеила Саакашвили из заключения. Видео сопровождалось кадрами времен правления Саакашвили, на которых запечатлен штурм церкви в Глдани силами полиции. При этом в публикации не упоминалось, что проповедь была записана двумя годами ранее.