Сергей Лавров: Мы заинтересованы в нормализации отношений с Грузией
«Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы заинтересованы в нормализации отношений с Грузией, и я приветствую недавно сделанное заявление министра иностранных дел Грузии о том, что не надо бояться контактов с Российской Федерацией. Я считаю, что это прагматичный подход, который отвечает интересам и грузинского народа, и наших отношений с Грузией», – отметил Сергей Лавров на пресс-конференции в белорусском городе Гомеле.
Ранее вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила в программе «Имеди-Лайв»: «Нет ничего опасного в разговоре с человеком, с которым у нас проблемы, это необходимо, мы должны преодолеть страх разговора».
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