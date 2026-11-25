«Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы заинтересованы в нормализации отношений с Грузией, и я приветствую недавно сделанное заявление министра иностранных дел Грузии о том, что не надо бояться контактов с Российской Федерацией. Я считаю, что это прагматичный подход, который отвечает интересам и грузинского народа, и наших отношений с Грузией», – отметил Сергей Лавров на пресс-конференции в белорусском городе Гомеле.

Ранее вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила в программе «Имеди-Лайв»: «Нет ничего опасного в разговоре с человеком, с которым у нас проблемы, это необходимо, мы должны преодолеть страх разговора».