Саакашвили: Того, кто способен поверить, что я был в сговоре с русскими, ни одна клиника не вылечит
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили вспоминает в социальной сети детали дней «Революции роз» и отвечает на обвинения в том, что события 2003 года были организованы иностранными государствами. По словам Саакашвили, революция от начала до конца была грузинским явлением и оказалась неожиданной как для России, так и для Соединенных Штатов Америки.
В своем посте Саакашвили вспоминает, что после входа в здание парламента и объявления Нино Бурджанадзе об исполнении обязанностей президента в Ортачала под предводительством Кобаладзе собралось около 300 ветеранов войны, которые намеревались освободить парламент силой оружия. По его словам, параллельно по приказу Эдуарда Шеварднадзе в сторону проспекта Руставели выдвинулся спецназ Шавнабады, однако первый БТР столкнулся с частным автомобилем, в результате чего погибла молодая супружеская пара, после чего остальные подразделения вернулись на базу.
Согласно рассказу Саакашвили, тем же вечером, примерно в десять часов, Зураб Жвания собрал соратников и заявил, что они находятся в полном тупике и терпят поражение. По его словам, после этого ему позвонил тогдашний посол США Ричард Майлз и попросил приехать в посольство.
«Встретил меня в затемненном фойе, куда спустился по широкой лестнице в домашних тапочках: «Вы должны немедленно освободить здание парламента и призвать Шеварднадзе к диалогу, чтобы избежать кровопролития». Я ответил, что для нас Шеварднадзе кончен, и мы освободим парламент только после объявления о его отставке. Разговор завершился примерно через десять минут, Майлзу очень не понравилось это мое упрямство, и с тех пор он долгие годы публично меня критиковал», — пишет Саакашвили.
Третий президент также вспоминает приход на рассвете, около четырех часов утра, в здание парламента тогдашнего министра иностранных дел России Игоря Иванова. По утверждению Саакашвили, Иванов из аэропорта сначала направился к Бадри Патаркацишвили, а затем без предупреждения вышел на митинг, где выступил с речью на грузинском языке и пожелал победы революции и Грузии.
По словам Саакашвили, после этого Иванов поднялся на третий этаж парламента и поговорил с лидерами революции — Нино Бурджанадзе, Зурабом Жвания и самим Михаилом Саакашвили — о распределении должностей (в том числе, по словам Саакашвили, с использованием нецензурной лексики), после чего отправился спать и попросил ничего не решать до его пробуждения. Саакашвили отмечает, что они не послушали Иванова и до его повторного появления уже договорились с Шеварднадзе о встрече и передаче власти.
«Когда сегодня говорят, что Революция роз была организованным американцами военным переворотом, они игнорируют тот факт, что американцы до конца нам противодействовали, а первым революцию «благословил» именно министр иностранных дел России Игорь Иванов. Вот кто способен поверить, что я был в сговоре с русскими и поэтому заставил их поджать хвост под Тбилиси в 2008-м, был в сговоре с ворами в законе и поэтому искоренил их, сам был наркоманом и поэтому искоренил наркоманию — того уже ни одна клиника не вылечит», — пишет Михаил Саакашвили.
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