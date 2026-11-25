Мэрия Тбилиси профинансировала около 600 случаев дорогостоящего препарата для лечения ревматоидного артрита
Со дня принятия решения мэрией Тбилиси о финансировании препарата «Актемра» для лечения ревматоидного артрита было профинансировано около 600 случаев применения этого дорогостоящего медикамента, — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства муниципалитета.
По его пояснению, реализация программы «Финансирование медикамента для лечения ревматоидного артрита» началась в сентябре 2025 года.
«Программа предусматривает выдачу раз в три месяца материализованного ваучера, необходимого для получения препарата, с помощью которого гражданин получает его в аптеке. Лицам, зарегистрированным в единой базе данных социально незащищенных семей, рейтинговый балл которых не превышает 150 000, медикамент финансируется полностью, на 100%, а всем остальным бенефициарам — на 80%», — заявил Каха Каладзе.
По его словам, для получения материализованного ваучера, необходимого для финансирования «Актемры», гражданин обращается в мэрию Тбилиси с соответствующими документами.
«Возможность включиться в программу мэрии Тбилиси имеют граждане Грузии с диагнозом ревматоидный артрит, которые до подачи заявления в течение последних двух лет непрерывно и одновременно на момент включения в программу зарегистрированы в муниципалитете Тбилиси. На основе медикаментозного лечения возможно остановить прогрессирование этого хронического аутоиммунного заболевания и перевести его на стадию ремиссии. Соответственно, гражданин становится трудоспособным, и качество его жизни значительно улучшается», — отметил Каха Каладзе.
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