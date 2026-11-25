Со дня принятия решения мэрией Тбилиси о финансировании препарата «Актемра» для лечения ревматоидного артрита было профинансировано около 600 случаев применения этого дорогостоящего медикамента, — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства муниципалитета.

По его пояснению, реализация программы «Финансирование медикамента для лечения ревматоидного артрита» началась в сентябре 2025 года.

«Программа предусматривает выдачу раз в три месяца материализованного ваучера, необходимого для получения препарата, с помощью которого гражданин получает его в аптеке. Лицам, зарегистрированным в единой базе данных социально незащищенных семей, рейтинговый балл которых не превышает 150 000, медикамент финансируется полностью, на 100%, а всем остальным бенефициарам — на 80%», — заявил Каха Каладзе.

По его словам, для получения материализованного ваучера, необходимого для финансирования «Актемры», гражданин обращается в мэрию Тбилиси с соответствующими документами.