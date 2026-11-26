Кобахидзе: Общество должно быть информировано о содержании любых переговоров
“Общество должно быть информировано о содержании любых переговоров. Естественно, этот принцип должен соблюдаться и в случае переговоров с Россией”, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Глава правительства отметил, что разделяет оценку специального представителя Георгия Зурабашвили, и назвал совершенно абсурдными основания, по которым семь компаний включили в своего рода санкционный список.
«Прежде всего, приветствую информирование общества специальным представителем. Прозрачность в целом имеет очень большое значение. Когда речь идёт о переговорах с Европейским союзом, мы предлагаем проводить их именно в открытом и прозрачном формате. Общество должно быть информировано о содержании любых переговоров. Естественно, этот принцип должен соблюдаться и в случае переговоров с Россией.
Что касается оценки моего специального представителя, я полностью её разделяю. Наши ожидания относительно вопроса вина заключались в том, что эту проблему можно было бы урегулировать самым простым способом.
Как отметил специальный представитель, господин Галузин выдвинул три требования. Это качество вина, финансирование войны в интересах Украины и участие компаний в антироссийской пропаганде. Применительно ко всем семи компаниям каждый из этих трёх пунктов является полным абсурдом.
Абсурдно утверждать, что эта продукция не соответствует требованиям качества. Абсурдно говорить о том, что эти компании вообще каким-либо образом участвуют в финансировании войны в интересах Украины. Какое отношение всё это вообще имеет к грузинским компаниям? Кроме того, никто не видел участия этих компаний в антироссийской агитации.
Соответственно, основания, по которым семь компаний включили в своего рода санкционный список, совершенно абсурдны. Мы ожидали, что по итогам этих переговоров список будет полностью аннулирован без каких-либо сложностей. Однако вместо этого мы получили от господина Галузина информацию о том, что в этот список могут включить ещё две компании, а некоторые компании, возможно, будут из него исключены. Это абсолютно неправильный подход.
Само составление этого списка уже было проявлением неправильного подхода. Естественно, и нынешний подход заслуживает такой же оценки. Для нас это совершенно удивительно. Я полностью разделяю эту оценку», – заявил Ираклий Кобахидзе.
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