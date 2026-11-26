Папуашвили: Евросоюз уже выстрелил в нас 7 резолюциями, и все семь — мимо
Европарламент уже выстрелил в нас семью резолюциями, и все семь – мимо — Сегодня Европарламент — это реинкарнация Съезда народных депутатов СССР, где заседает Раса Юкнявичене, соратница Горбачёва по «перестройке», — об этом заявил в беседе с журналистами председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с проектом резолюции Европарламента.
Как отметил Папуашвили, «человека можно вывезти из Советского Союза, но Советский Союз из человека вывезти нельзя».
«Европарламент уже выстрелил в нас семью резолюциями, и все семь — мимо. Так что заявлениям коррумпированных депутатов Европарламента нет никакой цены. Не следует обращать на них внимания. Мы видим, с чем имеем дело: Раса Юкнявичене, которая делает фашистские заявления в отношении грузинского народа. Как вообще следует относиться к человеку, который делает фашистские заявления о грузинском народе? Если посмотреть на список выступающих, вы увидите постсоветских лидеров, которые теперь выступают против нас. Человека можно вывезти из Советского Союза, но Советский Союз из человека вывезти нельзя. Сегодня Европарламент — это реинкарнация Съезда народных депутатов СССР, реинкарнация даже по своему составу, где заседает Раса Юкнявичене, соратница Горбачёва по „перестройке“. Думаю, очевидно, что это реинкарнация Съезда народных депутатов СССР. Давайте перемотаем назад, достанем старые кадры съездов Советского Союза — и вы увидите, что здесь всё один в один: и эстетика, и фамилии, имена, происхождение. Все, кто там заседает, — одинаковые люди», — заявил Папуашвили.
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