Кобахидзе подтвердил встречу Зурабашвили и Галузина в Москве и Тбилиси. Сегодня Иванишвили заставил Кобахидзе исправить вчерашнюю постановочную чушь «ошарашенного» Зурабашвили, — об этом в социальной сети пишет один из лидеров «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе.

По её словам, по решению Иванишвили Галузин приедет в Тбилиси и привезёт требование о признании наших оккупированных территорий.

«Кобахидзе подтвердил встречу Зурабашвили и Галузина в Москве и Тбилиси. Вчерашнюю постановочную чушь „ошарашенного“ Зурабашвили сегодня Иванишвили заставил Кобахидзе исправить. Очевидно, что требования россиян поступают быстро, и послания также быстро корректируются.

По решению Иванишвили Галузин приедет в Тбилиси и привезёт требование о признании наших оккупированных территорий», — пишет Деканоидзе.