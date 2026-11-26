«История Центральной избирательной комиссии Грузии с начала 90-х годов была непростой. Все мы помним 90-е годы и связанные с ними трудности. Все мы помним парламентские выборы 1999 года и процесс, когда избирательные администрации Квемо-Картли и Аджарии искусственно затягивали передачу результатов в Центральную избирательную комиссию. Власть и оппозиция одновременно пытались затянуть передачу сфальсифицированных результатов выборов, и в итоге всё завершилось политическими переговорами.

По словам главы правительства, одним из главных достижений демократического перелома 2012 года стали демократические выборы и Центральная избирательная комиссия, сформированная из профессионалов.

“Особенно хочу отметить вклад действующего руководства и состава комиссии в организацию избирательных процессов на высоком уровне в последние годы. После серьёзных вызовов, существовавших в прошлом, именно вам удалось завоевать доверие общества и высокую репутацию”, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии, посвящённом профессиональному дню избирательной администрации.

Также все мы помним полностью сфальсифицированные президентские выборы 2008 года. Тогда я лично присутствовал на одной из встреч, где политический атташе посольства Великобритании, занимавший эту должность в то время, поделился с одним из иностранных профессоров информацией о том, что все европейские страны подготовили заключения о масштабной фальсификации выборов. Однако затем одна из других стран опубликовала заключение о легитимности президентских выборов, после чего все европейские страны изменили свои первоначальные выводы.

Мы прошли через чрезвычайно сложные годы – сначала 90-е, затем последующие девять лет, девять лет авторитаризма. Естественно, эти тяжёлые процессы оставили свой след и на работе Центральной избирательной комиссии Грузии. Однако всё это изменилось, и одним из главных достижений демократического перелома 2012 года стали именно демократические выборы и высокопрофессиональная Центральная избирательная комиссия, состоящая из профессионалов.

Профессиональный день избирательной администрации – это не просто историческая дата. Это дань уважения избирательному наследию и одновременно признание заслуг людей, которые сегодня достойно продолжают эту традицию.

Я ещё раз хочу поблагодарить каждого из вас. Благодарю руководство Центральной избирательной комиссии, господина председателя, каждого члена Центральной избирательной комиссии, а также членов окружных и участковых избирательных комиссий, которые на протяжении многих лет служат делу проведения демократических выборов в нашей стране.

Хочу поблагодарить каждого сотрудника ЦИК, который на протяжении многих лет занимается организацией и проведением выборов. Ещё раз поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю всем успехов», – заявил премьер-министр.