Глава МИД Грузии о переговорах с Россией в Тбилиси или Москве: такого предложения не было
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили опровергла распространенную информацию о возможном проведении грузино-российских переговоров в Тбилиси или Москве. Соответствующий комментарий она сделала в эфире передачи «Тема дня» на Первом канале Грузии.
«Нет ни предложения, ни решения, и в повестке дня этого нет. Так что говорить об этих темах заранее я считаю неправильным», – сказала глава МИД.
Мака Бочоришвили также прокомментировала заявление министра иностранных дел Беларуси, который накануне, 25 ноября, отметил, что встреча в Минске продемонстрировала весьма позитивный прогресс в плане отношений и доверия между двумя странами, что позволило перенести дальнейшие переговоры уже непосредственно в столицы двух государств.
«Белорусская сторона не является участником этих встреч и не обладает информацией об их содержании и результатах. Никто, кроме нас или России, не может оценивать, с каким результатом завершилась эта встреча и какие последствия она повлекла. Соответственно, необходимость встреч и их продолжение — это решение сторон, а не тех, кто в данном случае не играет никакой роли ни в содержании, ни в организации этих переговоров.
Белорусская сторона предприняла шаги, необходимые для проведения встречи в Минске, и сделала всё, чтобы она была организована без каких-либо помех. Мы, безусловно, благодарны за это. Однако никаких договоренностей о продолжении встреч и последующих шагах нет. Если возникнет необходимость в следующей встрече, стороны обсудят, где целесообразнее ее провести в конкретно сложившихся обстоятельствах и с учетом реальных потребностей», – заявила Бочоришвили.
На вопрос о том, как она оценивает заявление Сергея Лаврова о заинтересованности России в нормализации отношений с Грузией и его приветствие готовности Тбилиси не опасаться контактов с РФ, Бочоришвили подчеркнула: если Россия действительно хочет нормализовать отношения с Грузией, то здесь нечего скрывать, и всем прекрасно известно, какие шаги и с чьей стороны должны быть предприняты для достижения хоть какого-то прогресса в этом направлении.
«Так что одного лишь озвучивания желания недостаточно. Если есть желание, мы должны увидеть и конкретные действия, и конкретные шаги — что именно подразумевается под реализацией этого намерения. С нашей стороны это желание реализовано быть не может: мы не та страна, которой необходимо делать какие-либо шаги по отношению к Российской Федерации», – заявила Бочоришвили.
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