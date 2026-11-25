Выдвинутые Россией вопросы были направлены против «Грузинской мечты» — Зурабашвили
«У российской стороны были якобы безобидные вопросы, но если присмотреться, все это направлено против правительства «Грузинской мечты» и усиливает ту ложную пропаганду и нарратив, будто «Грузинская мечта» является пророссийской. Скажу вам и то, что все это направлено на то, чтобы придать энергии нашим оппозиционным силам», — заявил в эфире передачи «Имеди LIVE» специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Георгий Зурабашвили.
По его словам, российская сторона подняла на встрече около десяти вопросов, которые в основном касаются гуманитарных сфер и якобы безобидны. Однако среди них была и тема побратимства Донского университета и одного из государственных университетов Грузии, что направлено против правительства «Грузинской мечты» и придает энергию оппозиционным силам.
«В качестве примера скажу вам, речь шла о том, чтобы Донской университет стал побратимом одного из государственных университетов Грузии. Вроде бы действительно безобидный вопрос, но если присмотреться и проанализировать, все это направлено против правительства «Грузинской мечты» и усиливает ложную пропаганду и нарратив, будто «Грузинская мечта» является пророссийской. Скажу вам и то, что все это направлено на то, чтобы придать и дать энергию нашим оппозиционным силам.
Так что если мы все это подытожим, что касается грузинского вина, где для нас был абсолютно непонятен тот подход, который они нам представили в отношении качества, будь то вопрос финансирования войны в Украине, антироссийский нарратив, либо же что касается тех гуманитарных и якобы безобидных вопросов, все это направлено против правительства «Грузинской мечты», усиливает оппозицию и дает ей больше энергии.
Я уверен, эти вопросы не только навредят правительству Грузии и грузинскому народу, я уверен, эти вопросы также важны и навредят населению России», — отметил Зурабашвили.
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