«У российской стороны были якобы безобидные вопросы, но если присмотреться, все это направлено против правительства «Грузинской мечты» и усиливает ту ложную пропаганду и нарратив, будто «Грузинская мечта» является пророссийской. Скажу вам и то, что все это направлено на то, чтобы придать энергии нашим оппозиционным силам», — заявил в эфире передачи «Имеди LIVE» специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Георгий Зурабашвили.

По его словам, российская сторона подняла на встрече около десяти вопросов, которые в основном касаются гуманитарных сфер и якобы безобидны. Однако среди них была и тема побратимства Донского университета и одного из государственных университетов Грузии, что направлено против правительства «Грузинской мечты» и придает энергию оппозиционным силам.

«В качестве примера скажу вам, речь шла о том, чтобы Донской университет стал побратимом одного из государственных университетов Грузии. Вроде бы действительно безобидный вопрос, но если присмотреться и проанализировать, все это направлено против правительства «Грузинской мечты» и усиливает ложную пропаганду и нарратив, будто «Грузинская мечта» является пророссийской. Скажу вам и то, что все это направлено на то, чтобы придать и дать энергию нашим оппозиционным силам.