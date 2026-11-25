По ее заявлению, со стороны евроструктур продолжается призыв к властям Грузии отменить «антидемократические меры, освободить всех незаконно задержанных политиков, журналистов и активистов и вступить в содержательный диалог со всеми политическими сторонами».

Еврокомиссар затронула создавшийся в Грузии «политический кризис» и отметила, что страна испытала значительный откат в области демократических стандартов, верховенства закона и фундаментальных прав.

Если власти Грузии не изменят курс, прогресс на пути ее вступления будет невозможен. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен на состоявшихся в Европарламенте дебатах на тему «Дело Пааты Бурчуладзе и политзаключенные режима «Грузинской мечты»».

Еврокомиссар повторила, что Евросоюз стоит на стороне грузинского народа и его европейского будущего, а двери ЕС остаются открытыми, если Грузия решит изменить курс и вновь привести его в соответствие с ценностями и нормами Евросоюза.

«Мы внимательно следим за судебными преследованиями и задержаниями, связанными с политическим кризисом в Грузии. С 2024 года Грузия испытала весьма значительный откат в плане демократических стандартов, верховенства закона и фундаментальных прав.

В отчете о расширении за 2026 год отмечена растущая эрозия демократических институтов, усиливающееся давление на гражданские и политические свободы, дальнейшее сужение гражданского пространства, а также враждебная риторика и дезинформация против Евросоюза.

В этом контексте мы также следим за делом Пааты Бурчуладзе. В то время как рассматривается его апелляция, мы призываем Грузию обеспечить справедливый и надлежащий судебный процесс и обеспечить надлежащие условия содержания под стражей в соответствии с международными стандартами, включая обязательства Грузии в рамках Европейской конвенции по правам человека и в соответствии с обязательствами страны-кандидата.

Евросоюз остается привержен грузинскому народу и его европейским устремлениям, но действия, предпринятые властями Грузии, не соответствуют ожиданиям Евросоюза от страны-кандидата. К сожалению, события последних лет отдаляют страну от пути в Евросоюз.

В ответ на демократический откат Евросоюз понизил уровень политических контактов с властями и приостановил помощь, приносящую прямую выгоду властям. В марте 2026 года Еврокомиссия приостановила безвизовый режим для обладателей дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии.

Вместе с тем Евросоюз твердо настроен помогать гражданскому обществу Грузии и всем, кто работает над защитой демократических ценностей и фундаментальных свобод.

Расширение является и в будущем останется процессом, который будет полностью зависеть от объективного прогресса, достигнутого каждым партнером, начиная с основ процесса вступления в Евросоюз.

Если власти Грузии не изменят курс, прогресс на пути ее вступления будет невозможен. Мы продолжим призывать власти Грузии отменить антидемократические меры, освободить всех незаконно задержанных политиков, журналистов и активистов и вступить в содержательный диалог со всеми политическими сторонами.

Евросоюз стоит на стороне грузинского народа и его европейского будущего. Двери Евросоюза остаются открытыми, если Грузия решит изменить курс и вновь привести его в соответствие с ценностями и нормами Евросоюза», — заявила Вирккунен.