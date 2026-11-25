«Меня крайне возмутила информация о том, что следующие раунды могут состояться в Москве или Тбилиси» — Чечелашвили
«Меня очень возмутила эта информация относительно того, что следующие раунды могут состояться в Москве или Тбилиси», — так бывший посол Грузии в России и Украине, а ныне член партии «Прежде всего Грузия» Валерий Чечелашвили комментирует распространившиеся из Минска сообщения, согласно которым следующие переговоры Михаила Галузина и Георгия Зурабашвили могут пройти в Москве и Тбилиси.
Чечелашвили говорит, что это уже во многом напоминает установление более официального характера отношений между Россией и Грузией.
«Меня очень возмутила эта информация относительно того, что следующие раунды могут состояться в Москве или Тбилиси поочередно, потому что это уже во многом напоминает установление более официального характера отношений. Вообще считаю, что замена Пражского формата на Минск была грубой дипломатической ошибкой, поскольку мы уступили позиции еще до начала переговоров; нужно также знать, что русские всегда требовали переноса этого формата в Минск, так же как требуют переноса и Женевского формата в Минск. Большим адвокатом этого всегда был Михаил Галузин, который прямо говорит об этом начиная с 2024 года. Также нужно иметь в виду, что Галузин не случайно назначен нашим оппонентом в этих переговорах. Он вообще курирует Южный Кавказ. И господин Галузин все время подчеркивает, что на Южном Кавказе, «в Закавказье», у них есть два очень надежных союзника, на которых они опираются при проведении здесь политики и о демократизации и укреплении которых Россия всегда будет заботиться. Я сейчас рассматриваю, какого типа переговорщика нам выставили в качестве оппонента», — заявил Валерий Чечелашвили.
В Минске заявляют, что следующие переговоры Михаила Галузина и Георгия Зурабашвили могут пройти в Москве и Тбилиси. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
По сообщению российского государственного информационного агентства ТАСС, министр сказал, что информацию о встрече в Минске получил от представителей обеих сторон.
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