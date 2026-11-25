На острых дебатах по вопросу Грузии в Европарламенте евродепутат Начо Санчес Амор заявил, что Брюссель запаздывает с принятием жестких и решительных шагов в отношении Грузии, однако сейчас настало время действовать.

Дебаты, касавшиеся «дела Пааты Бурчуладзе и политзаключенных режима «Грузинской мечты»», Санчес Амор начал с оценки прошлых ошибок и будущей стратегии. По его словам, у Евросоюза давно были предупреждающие сигналы, но вместо своевременной реакции выдавались «подарки».

«Нам следует действовать раньше. Мы увидели предупреждающие знаки гораздо раньше. Нам необходимо принимать жесткие решения.