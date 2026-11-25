Начо Санчес Амор: нам нужна корзина санкций против олигархов в Грузии
На острых дебатах по вопросу Грузии в Европарламенте евродепутат Начо Санчес Амор заявил, что Брюссель запаздывает с принятием жестких и решительных шагов в отношении Грузии, однако сейчас настало время действовать.
Дебаты, касавшиеся «дела Пааты Бурчуладзе и политзаключенных режима «Грузинской мечты»», Санчес Амор начал с оценки прошлых ошибок и будущей стратегии. По его словам, у Евросоюза давно были предупреждающие сигналы, но вместо своевременной реакции выдавались «подарки».
«Нам следует действовать раньше. Мы увидели предупреждающие знаки гораздо раньше. Нам необходимо принимать жесткие решения.
Однако мы раздавали подарки, а затем, спустя несколько месяцев, увидели явный авторитарный пророссийский откат. На данном этапе единственное, что сработает, — это санкции, но, похоже, санкции работают только тогда, когда Грузия привязана к России. Но что касается поддержки демократии, нам нужна корзина санкций против олигархов в Грузии.
Даже если мы не сможем достичь единодушия, мы должны обнародовать правительства, которые отказываются это поддержать», — заявил Санчес Амор.
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