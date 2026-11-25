В Грузии будут созданы национальные реестры доноров органов и пациентов, ожидающих трансплантации
В Грузии утверждены правила создания и ведения национальных реестров доноров органов и пациентов, ожидающих трансплантации. Соответствующие приказы датированы 24 ноября 2026 года.
Согласно утвержденным правилам, Национальный реестр доноров объединит данные тех граждан, которые выражают согласие на безвозмездное использование после их смерти их органов, тканей или клеток в целях трансплантации.
Как отмечается в соответствующем документе, фиксация желания стать донором будет добровольной. При этом право на регистрацию в реестре будет иметь дееспособное лицо, достигшее 18 лет. Оно сможет самостоятельно определить, на донорство какого именно органа, ткани или клетки дает согласие. Кроме того, человек в любое время сможет изменить решение и выйти из реестра.
Зафиксировать желание стать донором можно будет двумя способами: лицо должно обратиться к семейному врачу и заполнить соответствующую форму либо самостоятельно зафиксировать решение посредством электронного портала. Заявление, заполненное через семейного врача, в электронном виде направляется в агентство, которое в течение 2 рабочих дней со дня получения данных отражает их в реестре.
Приказом также определяется, что с 14-летнего возраста лицо будет иметь право при жизни в письменной форме заявить об отказе от донорства собственных органов, тканей или клеток. В этом случае согласие законного представителя несовершеннолетнего не потребуется.
Отдельно утвержден и порядок ведения Национального листа ожидания трансплантации органов. Указанный лист объединит данные тех пациентов, которые ожидают пересадки органа. Основанием для регистрации в списке станет необратимое нарушение функции органа, когда трансплантация является наиболее эффективным методом лечения.
В документе также отмечено, что для начала процедуры регистрации пациент должен обратиться в соответствующий центр трансплантации. Состояние его здоровья и необходимость пересадки оценит созданная в центре комиссия из трех человек. В комиссию войдут медицинский руководитель центра трансплантации, врач-специалист соответствующего профиля и хирург-трансплантолог.
Согласно приказу, комиссия, как правило, принимает решение в течение 20 календарных дней со дня подачи заявления. В случае необходимости получения дополнительной информации срок может быть продлен еще на 10 календарных дней, а в неотложной ситуации решение должно быть принято не позднее 24 часов.
Регистрация пациентов в Национальном листе ожидания будет бесплатной. Каждому из них присвоят уникальный идентификационный код, а обмен местами в списке будет недопустим. До регистрации пациент должен дать информированное согласие на получение органа.
Оба реестра создаст Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности и объединит их в Государственной информационной системе трансплантации. Однако регистрация граждан и пациентов в реестрах начнется только после того, как агентство создаст информационный центр и обеспечит необходимые условия для его функционирования.
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