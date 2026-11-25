Как отмечается в соответствующем документе, фиксация желания стать донором будет добровольной. При этом право на регистрацию в реестре будет иметь дееспособное лицо, достигшее 18 лет. Оно сможет самостоятельно определить, на донорство какого именно органа, ткани или клетки дает согласие. Кроме того, человек в любое время сможет изменить решение и выйти из реестра.

Согласно утвержденным правилам, Национальный реестр доноров объединит данные тех граждан, которые выражают согласие на безвозмездное использование после их смерти их органов, тканей или клеток в целях трансплантации.

В Грузии утверждены правила создания и ведения национальных реестров доноров органов и пациентов, ожидающих трансплантации. Соответствующие приказы датированы 24 ноября 2026 года.

Зафиксировать желание стать донором можно будет двумя способами: лицо должно обратиться к семейному врачу и заполнить соответствующую форму либо самостоятельно зафиксировать решение посредством электронного портала. Заявление, заполненное через семейного врача, в электронном виде направляется в агентство, которое в течение 2 рабочих дней со дня получения данных отражает их в реестре.

Приказом также определяется, что с 14-летнего возраста лицо будет иметь право при жизни в письменной форме заявить об отказе от донорства собственных органов, тканей или клеток. В этом случае согласие законного представителя несовершеннолетнего не потребуется.

Отдельно утвержден и порядок ведения Национального листа ожидания трансплантации органов. Указанный лист объединит данные тех пациентов, которые ожидают пересадки органа. Основанием для регистрации в списке станет необратимое нарушение функции органа, когда трансплантация является наиболее эффективным методом лечения.

В документе также отмечено, что для начала процедуры регистрации пациент должен обратиться в соответствующий центр трансплантации. Состояние его здоровья и необходимость пересадки оценит созданная в центре комиссия из трех человек. В комиссию войдут медицинский руководитель центра трансплантации, врач-специалист соответствующего профиля и хирург-трансплантолог.

Согласно приказу, комиссия, как правило, принимает решение в течение 20 календарных дней со дня подачи заявления. В случае необходимости получения дополнительной информации срок может быть продлен еще на 10 календарных дней, а в неотложной ситуации решение должно быть принято не позднее 24 часов.

Регистрация пациентов в Национальном листе ожидания будет бесплатной. Каждому из них присвоят уникальный идентификационный код, а обмен местами в списке будет недопустим. До регистрации пациент должен дать информированное согласие на получение органа.

Оба реестра создаст Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности и объединит их в Государственной информационной системе трансплантации. Однако регистрация граждан и пациентов в реестрах начнется только после того, как агентство создаст информационный центр и обеспечит необходимые условия для его функционирования.