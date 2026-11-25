Гарибашвили обвинил прокурору Грузии в пропагандистском маневре
Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал очередное письмо из заключения, отреагировав на заявление прокуратуры.
16 ноября ведомство заявило, что публичные высказывания Гарибашвили и его адвоката не содержат конкретных сведений о правонарушении, поэтому законных оснований для возбуждения уголовного дела нет. В прокуратуре также сообщили, что следователь намеревался встретиться с экс-премьером для уточнения обстоятельств, однако осужденный он отказался предоставить информацию.
Ираклий Гарибашвили добивается возбуждения уголовного дела по фактам предполагаемого шантажа, психологического давления и политического преследования со стороны представителей властей.
В очередном письме из тюрьмы бывший премьер-министр отметил, что в Уголовно-процессуальный кодекс Грузии не предусматривает проведение «беседы» в качестве процессуального действия. Она не имеет юридической силы, не дает гарантий получения, протоколирования и приобщения доказательств к делу и служит лишь одной цели — создать иллюзию того, будто ведомство «проявило интерес» к инциденту.
«Именно поэтому отправка прокуроров в тюрьму ради так называемой „беседы“ была направлена не на установление истины, а на манипуляцию и пропагандистский маневр — чтобы затем заявить: „прокуратура попыталась побеседовать с Гарибашвили, но он отказался“. Это классическая ловушка политической пропаганды, когда жертву обвиняют в отказе от сотрудничества», — пишет Гарибашвили.
Как пояснил политик, он отказался от неформальной беседы и потребовал начать официальное расследование, подтверждением чему служит поданное в тот же день официальное заявление в прокуратуру.
«В заявлении я прямо указал, что готов дать детальные показания и предоставить надлежащие доказательства. В ответе же прокуратуры отчетливо проявились двойные стандарты при оценке данных. Ведомство объявило, что мои заявления и слова адвоката „были общими и не содержали признаков преступления“. При этом сфабрикованное против меня дело о взятке прокуратура строит на абсолютно взятых с потолка общих показаниях двух „купленных“ через процессуальную сделку свидетелей-заложников, не подкрепленных вещественными доказательствами. В то же время начать расследование фактов психологического давления и шантажа в тюрьме ведомство отказывается. Это наглядно демонстрирует избирательный и манипулятивный характер правосудия», — заявляет экс-премьер.
Он подчеркивает, что подосланные для «беседы» прокуроры и отказ возбуждать расследование служат доказательством спланированного, репрессивного и политически мотивированного процесса, развернутого против него.
«Этим решением власти еще раз подтвердили, что сами управляют репрессивной машиной и потому не станут начинать расследование против самих себя», — подчеркнул Гарибашвили.
По его утверждению, «это системное преступление: когда дважды занимавшему пост премьер-министра человеку в тюрьме ставят ультиматум — либо навсегда уйти из политики и согласиться на процессуальную сделку, либо столкнуться с полным уничтожением через новые обвинения, а власти вместо расследования покрывают это, налицо преступление государственного масштаба».
Дело против Гарибашвили:
Ираклий Гарибашвили занимал должность премьер-министра Грузии дважды — с 20 ноября 2013 года по 23 декабря 2015 года и с 22 февраля 2021 года по 8 февраля 2024 года. Кроме того, он дважды возглавлял правящую партию «Грузинская мечта». Окончательно покинул ее Гарибашвили в апреле 2025-го — через несколько месяцев после отставки с поста премьера. Тогда он заявил, что больше не видит необходимости оставаться на посту председателя партии и в политике в целом. При этом экс-премьер сказал, что остается «верным солдатом» команды Иванишвили.
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