16 ноября ведомство заявило, что публичные высказывания Гарибашвили и его адвоката не содержат конкретных сведений о правонарушении, поэтому законных оснований для возбуждения уголовного дела нет. В прокуратуре также сообщили, что следователь намеревался встретиться с экс-премьером для уточнения обстоятельств, однако осужденный он отказался предоставить информацию.

В очередном письме из тюрьмы бывший премьер-министр отметил, что в Уголовно-процессуальный кодекс Грузии не предусматривает проведение «беседы» в качестве процессуального действия. Она не имеет юридической силы, не дает гарантий получения, протоколирования и приобщения доказательств к делу и служит лишь одной цели — создать иллюзию того, будто ведомство «проявило интерес» к инциденту.

«Именно поэтому отправка прокуроров в тюрьму ради так называемой „беседы“ была направлена не на установление истины, а на манипуляцию и пропагандистский маневр — чтобы затем заявить: „прокуратура попыталась побеседовать с Гарибашвили, но он отказался“. Это классическая ловушка политической пропаганды, когда жертву обвиняют в отказе от сотрудничества», — пишет Гарибашвили.

Как пояснил политик, он отказался от неформальной беседы и потребовал начать официальное расследование, подтверждением чему служит поданное в тот же день официальное заявление в прокуратуру.

«В заявлении я прямо указал, что готов дать детальные показания и предоставить надлежащие доказательства. В ответе же прокуратуры отчетливо проявились двойные стандарты при оценке данных. Ведомство объявило, что мои заявления и слова адвоката „были общими и не содержали признаков преступления“. При этом сфабрикованное против меня дело о взятке прокуратура строит на абсолютно взятых с потолка общих показаниях двух „купленных“ через процессуальную сделку свидетелей-заложников, не подкрепленных вещественными доказательствами. В то же время начать расследование фактов психологического давления и шантажа в тюрьме ведомство отказывается. Это наглядно демонстрирует избирательный и манипулятивный характер правосудия», — заявляет экс-премьер.

Он подчеркивает, что подосланные для «беседы» прокуроры и отказ возбуждать расследование служат доказательством спланированного, репрессивного и политически мотивированного процесса, развернутого против него.

«Этим решением власти еще раз подтвердили, что сами управляют репрессивной машиной и потому не станут начинать расследование против самих себя», — подчеркнул Гарибашвили.

По его утверждению, «это системное преступление: когда дважды занимавшему пост премьер-министра человеку в тюрьме ставят ультиматум — либо навсегда уйти из политики и согласиться на процессуальную сделку, либо столкнуться с полным уничтожением через новые обвинения, а власти вместо расследования покрывают это, налицо преступление государственного масштаба».

Дело против Гарибашвили:

Ираклий Гарибашвили занимал должность премьер-министра Грузии дважды — с 20 ноября 2013 года по 23 декабря 2015 года и с 22 февраля 2021 года по 8 февраля 2024 года. Кроме того, он дважды возглавлял правящую партию «Грузинская мечта». Окончательно покинул ее Гарибашвили в апреле 2025-го — через несколько месяцев после отставки с поста премьера. Тогда он заявил, что больше не видит необходимости оставаться на посту председателя партии и в политике в целом. При этом экс-премьер сказал, что остается «верным солдатом» команды Иванишвили.