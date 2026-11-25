Я рад, что сегодня мы присутствуем на этом очень важном мероприятии, открываем новый 9-этажный корпус клиники Тодуа. Это учреждение с 35-летней историей, и данный масштабный проект утверждает новый стандарт медицины в регионе, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая с речью на мероприятии по случаю открытия новой хирургической клиники Тодуа.

По его словам, в эту клинику были осуществлены инвестиции в размере 50 миллионов лари.

«Эти инвестиции увеличивают стационарный ресурс на 50 процентов и дополнительно трудоустраивают 300 человек. Перед мероприятием у нас была возможность осмотреть непосредственно здание клиники, и современные, высочайшие стандарты этой клиники действительно впечатляют. Новый стационар рассчитан на 100 пациентов; в нем 7 операционных залов и отделение интенсивной терапии, вмещающее до 10 пациентов. Впервые в медицинской практике Грузии операционные обустроены на минус первом этаже, а полное технологическое оснащение операционного блока и интенсивной терапии действительно беспрецедентно в регионе», — заявил Ираклий Кобахидзе.