Гражданин должен иметь возможность получить любую медицинскую услугу в собственной стране — Ираклий Кобахидзе
Я рад, что сегодня мы присутствуем на этом очень важном мероприятии, открываем новый 9-этажный корпус клиники Тодуа. Это учреждение с 35-летней историей, и данный масштабный проект утверждает новый стандарт медицины в регионе, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая с речью на мероприятии по случаю открытия новой хирургической клиники Тодуа.
По его словам, в эту клинику были осуществлены инвестиции в размере 50 миллионов лари.
«Эти инвестиции увеличивают стационарный ресурс на 50 процентов и дополнительно трудоустраивают 300 человек. Перед мероприятием у нас была возможность осмотреть непосредственно здание клиники, и современные, высочайшие стандарты этой клиники действительно впечатляют. Новый стационар рассчитан на 100 пациентов; в нем 7 операционных залов и отделение интенсивной терапии, вмещающее до 10 пациентов. Впервые в медицинской практике Грузии операционные обустроены на минус первом этаже, а полное технологическое оснащение операционного блока и интенсивной терапии действительно беспрецедентно в регионе», — заявил Ираклий Кобахидзе.
Как отметил премьер, технологии, внедренные в сотрудничестве с ведущими международными компаниями, повышают качество лечения, что весьма наглядно при осмотре инфраструктуры.
«За этим развитием стоит простой принцип — гражданин должен иметь возможность получить любую медицинскую услугу в собственной стране. К сожалению, все еще довольно распространена практика, когда грузинские пациенты предпочитают лечение за рубежом, и, разумеется, одна из наших главных стратегических задач — свести эту практику к минимуму. Подобные проекты максимально поспособствуют достижению этого результата, и государственные инвестиции в этом направлении будут осуществляться и в будущем. Современная клиника полноценно выполняет свое предназначение тогда, когда возможность лечиться есть у каждого. Всеобщая доступность является для нас одним из главных исходных принципов. Именно поэтому мы заботимся о максимальной доступности медицинских услуг», — заявил премьер-министр.
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