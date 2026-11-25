О возможном запрете суррогатного материнства в Грузии и связанных с ним рисках министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии рассказал в передаче «Ночной курьер».

По его словам, исходя из того, что суррогатное материнство разрешено не во всех странах, интерес к Грузии со стороны иностранцев рос, соответственно, этот процесс сопровождался рисками, контроль над которыми для государства затруднен.

«Грузия была отмечена на карте мира как одно из мест, где эта услуга доступна. Сфера была настолько дерегулирована и существовало так много проблем [в этом направлении], что, естественно, это создавало определенные трудности со многих точек зрения.