Число рожденных в Грузии с помощью суррогатного материнства детей в этом году превысит 3000 — Министр
О возможном запрете суррогатного материнства в Грузии и связанных с ним рисках министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии рассказал в передаче «Ночной курьер».
По его словам, исходя из того, что суррогатное материнство разрешено не во всех странах, интерес к Грузии со стороны иностранцев рос, соответственно, этот процесс сопровождался рисками, контроль над которыми для государства затруднен.
«Грузия была отмечена на карте мира как одно из мест, где эта услуга доступна. Сфера была настолько дерегулирована и существовало так много проблем [в этом направлении], что, естественно, это создавало определенные трудности со многих точек зрения.
Для многих это могло быть привлекательным на международном уровне. Об этом свидетельствуют и цифры, которые росли, в том числе в этом году зафиксирован рекордный показатель. Абсолютное большинство пар приехало из-за границы. В этом году число детей, рожденных в Грузии посредством суррогатного материнства, превысит 3000. Из них абсолютное большинство — это рождение ребенка посредством суррогатного материнства для иностранцев. Естественно, это связано с серьезными рисками.
Не могу сказать, что это происходило только из-за дешевизны, просто данная услуга доступна не везде», — заявил Михаил Сарджвеладзе.
Ещё в разделе «Политика» Все →
В Грузии будут созданы национальные реестры доноров органов и пациентов, ожидающих трансплантации
В Грузии утверждены правила создания и ведения национальных реестров доноров органов и пациентов, ожидающих трансплантации. Соответствующие приказы…
Гражданин должен иметь возможность получить любую медицинскую услугу в собственной стране — Ираклий Кобахидзе
Я рад, что сегодня мы присутствуем на этом очень важном мероприятии, открываем новый 9-этажный корпус клиники Тодуа. Это учреждение с 35-летней…
Гарибашвили обвинил прокурору Грузии в пропагандистском маневре
Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал очередное письмо из заключения, отреагировав на заявление прокуратуры. 16 ноября…
Мэрия Тбилиси профинансировала около 600 случаев дорогостоящего препарата для лечения ревматоидного артрита
Со дня принятия решения мэрией Тбилиси о финансировании препарата «Актемра» для лечения ревматоидного артрита было профинансировано около 600 случаев…
Саакашвили: Того, кто способен поверить, что я был в сговоре с русскими, ни одна клиника не вылечит
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили вспоминает в социальной сети детали дней «Революции роз» и отвечает на обвинения в том, что события 2003…
Сергей Лавров: Мы заинтересованы в нормализации отношений с Грузией
«Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы заинтересованы в нормализации…