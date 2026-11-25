«Что касается резолюции Европарламента, честно говоря, с этими проектами я не знакомилась, поскольку просто пустая трата времени — обсуждать негативную повестку в отношении Грузии, созданную одними и теми же людьми. Если присмотреться, от имени Европарламента постоянно фигурируют одни и те же имена. Одни и те же люди выражают обеспокоенность по поводу вопросов демократии и отката в Грузии. Это те люди, которые, кстати, не признают ни проведенные в Грузии выборы, ни результаты выборов, ни избранные в результате этих выборов власти. Это те люди, которые грузинским народом называют только тех, кто нравится им самим, а таких очень небольшая группа. Исходя из этого, вообще невозможно об этом говорить. Это еще одна попытка постоянно удерживать Грузию в негативном контексте в повестке Евросоюза.

При этом, по заявлению Бочоришвили, ознакомление с проектами резолюций Европарламента является пустой тратой времени, поскольку, по ее оценке, негативную повестку в отношении Грузии постоянно формируют одни и те же люди, цель которых — удержать страну в повестке Евросоюза в негативном контексте.

Совершенно не рассматривается и не должно рассматриваться в суверенном государстве, чтобы судебную власть контролировали внешние силы. Ответ на это очень прост: это неприемлемо для суверенного государства, — заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в эфире передачи «Тема дня» Первого канала.

Когда сокрушаются о заключенных, буквально несколько дней назад со стороны президента Грузии был осуществлен еще один гуманный акт — среди помилованных были и участники акций. Об этом все молчат, тогда как на повестке стоит, например, вопрос акций или людей, задержанных во время акций. Также молчали тогда, когда мы требовали оценки акции 4 октября, какой была эта акция.

Соответственно, еще раз говорю, это попытка, чтобы Грузия постоянно оставалась в повестке Брюсселя лишь в качестве предмета обсуждения в негативном контексте. Что касается политических заключенных и других подобных вопросов, когда правовые вопросы в Европарламенте становятся предметом политического обсуждения так, что полностью игнорируется судебный процесс, судебная власть и те принципы, на которых в любой стране основывается суд, это несерьезно. Именно это является попыткой политизации судебных дел.

Различные институты, различные организации, в том числе в Грузии так называемые организации гражданского общества — это один круг, который является машиной, создает историю, что это страна, где не проводятся выборы, где нет судебной власти, где исключено, чтобы суд принял справедливое решение. Это те иллюзии, представления, которые формируют определенные мнения в отношении Грузии, затем опираются на них в различных отчетах и на основании этого делают те выводы, которые хотят сделать в отношении Грузии. Соответственно, здесь вопрос фундаментален — какие цели движут этими людьми в отношении Грузии и какова вообще та цель, достижению которой служит столько ложных обвинений, столько ложных историй. Создана определенная машина, которая формирует эти выводы и использует все различные институты», — заявила Бочоришвили.

При этом, по ее словам, опубликованные в последнее время заключения Венецианской комиссии в отношении Грузии носят в основном политический характер, а не правовой.

«Если посмотреть на рекомендации или заключения Венецианской комиссии, все, что в последнее время было написано в отношении Грузии, носит политический характер. Там нет речи о той или иной статье или правовых нормах и правовых рекомендациях, в большинстве случаев именно таковы эти заключения, что ни судебная власть не годится, не может парламент Грузии принять нормальный закон, не может суд Грузии принять нормальное решение и так далее. В отношении всей системы происходит создание знаков вопроса, в том числе системы безопасности и так далее.

Исходя из этого, заключения Венецианской комиссии, вставшей на службу этой машины, также не могут быть тем основанием, которое может помочь законодательному органу изменить закон или поработать над законом. В том случае эти заключения имели бы цену в законодательном процессе, если бы они были напрямую связаны с законодательством и не носили бы политического характера. Политические решения в этой стране принимают политики, те, у кого есть политическая ответственность. Носителем этой ответственности в этой стране являются единственные избранные народом политические органы. Остальные со стороны международных организаций рекомендации вспомогательного характера, будь то правовые или прочие, — именно это также является частью политического решения, насколько они будут учтены или нет. Однако, еще раз, их обязанность не в том, чтобы давать рекомендации политического характера, эти рекомендации должны быть совсем иного характера», — заявила Мака Бочоришвили.