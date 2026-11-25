Грузия не является стороной, принимающей решение о начале или неначале переговоров — глава МИД Грузии
Грузия не является стороной, которая принимает решение о начале или неначале переговоров. Это решает Евросоюз, — заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в эфире передачи «Тема дня» Первого канала.
По словам Бочоришвили, Грузия не может принять это решение вместо Евросоюза.
«С целью вступления в Евросоюз открываются переговоры о вступлении. А переговоры предполагают диалог между двумя сторонами и договоренность по определенным вопросам. Если речь идет о правилах, которые представлены в виде ультиматума, тогда и это нужно знать. Нужно знать, что вступление в Евросоюз происходит не путем переговоров, вступление в Евросоюз происходит путем ультиматума.
Решение о начале или неначале переговоров принимает Евросоюз. Грузия не может принять это решение вместо Евросоюза. Именно страны-члены Евросоюза должны решить, когда и как откроются переговоры с Грузией по вопросу вступления в Евросоюз. Решение о приостановке политического диалога с Грузией принял Евросоюз. Таким образом, я никогда не соглашусь с мнением, будто Грузия приостановила какой-либо процесс, тогда как именно в компетенции Евросоюза решать, когда этот процесс начнется. При этом Евросоюз по сей день не принимал такого решения о начале переговоров с Грузией о вступлении», — заявила Мака Бочоришвили.
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