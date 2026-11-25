Юкнявичене: Давайте введем санкции против тех, кто несет ответственность за лишение Грузии европейского будущего
Депутат Европарламента Раса Юкнявичене призывает Евросоюз ввести санкции против тех лиц, которые, по ее оценке, несут ответственность за препятствование европейскому будущему страны.
Постоянный докладчик Европарламента по Грузии, выступая на состоявшихся в Европарламенте дебатах на тему «Дело Пааты Бурчуладзе и политзаключенные режима «Грузинской мечты»», заявила, что в субботу исполняется 2 года неустанным протестам грузин.
Она призвала Евросоюз: «Давайте и мы будем столь же упорны, как и они, и введем санкции против тех, кто несет ответственность за лишение Грузии европейского будущего».
Европарламентарий также высказалась о заключении задержанных в Грузии лиц, в том числе Пааты Бурчуладзе, и об условиях, существующих в пенитенциарных учреждениях.
«Паата Бурчуладзе — один из великих голосов европейской оперы. Сегодня ему 71 год, и он в тюрьме. Ему назначено семь лет лишения свободы за то, что он стоял вместе с грузинским народом. Он не одинок.
На прошлой неделе я встретилась с членами семей грузинских политзаключенных. Они рассказали нам об ужасных тюремных условиях. Сегодня я встретилась с Нини Манджгаладзе, отца которой осудили вместе с Бурчуладзе. Нини сегодня здесь, с нами.
Она рассказала нам, что ее отец находится в камере площадью 16 квадратных метров вместе с пятью другими заключенными. Он передал нам из тюрьмы послание: «Европа — дом Грузии». Он также поблагодарил Европарламент за поддержку тех, кто борется за свободу Грузии.
Многие другие заключенные — молодые люди, судимость которых может повлиять на всю их жизнь и осложнить учебу и поиск работы. Мы должны помочь им.
В эту субботу исполнится 2 года с тех пор, как грузины ежедневно выходят на протесты за свое европейское будущее. Давайте и мы будем столь же упорны, как и они, и введем санкции против тех, кто несет ответственность за лишение Грузии европейского будущего», — заявила Юкнявичене.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Мака Бочоришвили: негативную повестку в отношении Грузии формируют одни и те же люди
Совершенно не рассматривается и не должно рассматриваться в суверенном государстве, чтобы судебную власть контролировали внешние силы. Ответ на это…
Еврокомиссар: продолжим призывать власти Грузии отменить антидемократические меры
Если власти Грузии не изменят курс, прогресс на пути ее вступления будет невозможен. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам технологического…
Начо Санчес Амор: нам нужна корзина санкций против олигархов в Грузии
На острых дебатах по вопросу Грузии в Европарламенте евродепутат Начо Санчес Амор заявил, что Брюссель запаздывает с принятием жестких и решительных…
«Меня крайне возмутила информация о том, что следующие раунды могут состояться в Москве или Тбилиси» — Чечелашвили
«Меня очень возмутила эта информация относительно того, что следующие раунды могут состояться в Москве или Тбилиси», — так бывший посол Грузии в…
В Грузии будут созданы национальные реестры доноров органов и пациентов, ожидающих трансплантации
В Грузии утверждены правила создания и ведения национальных реестров доноров органов и пациентов, ожидающих трансплантации. Соответствующие приказы…
Гражданин должен иметь возможность получить любую медицинскую услугу в собственной стране — Ираклий Кобахидзе
Я рад, что сегодня мы присутствуем на этом очень важном мероприятии, открываем новый 9-этажный корпус клиники Тодуа. Это учреждение с 35-летней…