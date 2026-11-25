Она призвала Евросоюз: «Давайте и мы будем столь же упорны, как и они, и введем санкции против тех, кто несет ответственность за лишение Грузии европейского будущего».

Постоянный докладчик Европарламента по Грузии, выступая на состоявшихся в Европарламенте дебатах на тему «Дело Пааты Бурчуладзе и политзаключенные режима «Грузинской мечты»», заявила, что в субботу исполняется 2 года неустанным протестам грузин.

Депутат Европарламента Раса Юкнявичене призывает Евросоюз ввести санкции против тех лиц, которые, по ее оценке, несут ответственность за препятствование европейскому будущему страны.

Европарламентарий также высказалась о заключении задержанных в Грузии лиц, в том числе Пааты Бурчуладзе, и об условиях, существующих в пенитенциарных учреждениях.

«Паата Бурчуладзе — один из великих голосов европейской оперы. Сегодня ему 71 год, и он в тюрьме. Ему назначено семь лет лишения свободы за то, что он стоял вместе с грузинским народом. Он не одинок.

На прошлой неделе я встретилась с членами семей грузинских политзаключенных. Они рассказали нам об ужасных тюремных условиях. Сегодня я встретилась с Нини Манджгаладзе, отца которой осудили вместе с Бурчуладзе. Нини сегодня здесь, с нами.

Она рассказала нам, что ее отец находится в камере площадью 16 квадратных метров вместе с пятью другими заключенными. Он передал нам из тюрьмы послание: «Европа — дом Грузии». Он также поблагодарил Европарламент за поддержку тех, кто борется за свободу Грузии.

Многие другие заключенные — молодые люди, судимость которых может повлиять на всю их жизнь и осложнить учебу и поиск работы. Мы должны помочь им.

В эту субботу исполнится 2 года с тех пор, как грузины ежедневно выходят на протесты за свое европейское будущее. Давайте и мы будем столь же упорны, как и они, и введем санкции против тех, кто несет ответственность за лишение Грузии европейского будущего», — заявила Юкнявичене.