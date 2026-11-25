Зурабашвили: Галузин сообщил мне, что собираются ввести санкции еще против двух грузинских винных компаний
Я ожидал, что эти санкции и ограничения [в отношении грузинских вин] будут сняты тут же, вместо этого господин Галузин сообщил мне, что собираются ввести санкции еще против двух грузинских винных компаний, — заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Георгий Зурабашвили.
По его словам, Галузин не смог привести ни одного факта ни в отношении качества, ни в отношении обвинений, которые называются финансированием войны в Украине или антироссийской пропагандой.
Для нас главным и принципиальным вопросом было возвращение грузинского вина на российский рынок. Как вам известно, 7 компаний находятся под санкциями со стороны России. Я задал господину Галузину вопрос, с чем были связаны эти ограничительные меры, которые они ввели 9 октября. В ответ от него я получил три вещи: то, что касалось качества, второе было сказано, что эти компании якобы финансируют войну в пользу украинцев, третье было — они занимаются антироссийским нарративом.
Что касается качества, разумеется, я объяснил господину Галузину, что грузинское вино пользуется очень высокой репутацией, грузинское вино является высококачественным, у них есть множество международных сертификатов и лицензий, и это обвинение, будто грузинское вино низкого качества, было абсолютно беспочвенным.
Что касается остальных двух вопросов, это также абсолютно нерелевантно, абсолютно не соответствует действительности и ничего подобного не происходит, но вместо того, чтобы, как я ожидал, эти санкции и ограничения были сняты тут же, господин Галузин сообщил мне, что речь идет еще о двух компаниях, речь идет о грузинских винных компаниях, против которых также собираются ввести санкции. Разумеется, я был удивлен и ошеломлен этими новостями, потому что ничего подобного не происходит. Он не смог привести мне ни одного факта ни в отношении качества, ни в отношении тех обвинений, которые называются финансированием войны в Украине или антироссийской пропагандой, — заявил Георгий Зурабашвили.
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