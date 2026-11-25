Я ожидал, что эти санкции и ограничения [в отношении грузинских вин] будут сняты тут же, вместо этого господин Галузин сообщил мне, что собираются ввести санкции еще против двух грузинских винных компаний, — заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Георгий Зурабашвили.

По его словам, Галузин не смог привести ни одного факта ни в отношении качества, ни в отношении обвинений, которые называются финансированием войны в Украине или антироссийской пропагандой.

Для нас главным и принципиальным вопросом было возвращение грузинского вина на российский рынок. Как вам известно, 7 компаний находятся под санкциями со стороны России. Я задал господину Галузину вопрос, с чем были связаны эти ограничительные меры, которые они ввели 9 октября. В ответ от него я получил три вещи: то, что касалось качества, второе было сказано, что эти компании якобы финансируют войну в пользу украинцев, третье было — они занимаются антироссийским нарративом.