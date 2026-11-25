Какой интерес в том, будет в Грузии «закон о прозрачности» или нет, кому нужна его отмена, — заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в эфире передачи «Тема дня» Первого канала.

«Зачем нам отменять закон, который принял парламент Грузии? Парламент — это тот политический орган, который во многом несет ответственность за политику в нашей стране, в том числе за стабильность и безопасность нашей страны. Мы очень хорошо разъяснили, зачем нашей стране в свое время было нужно принятие «закона о прозрачности», который назвали «российским законом» и которому противопоставили те процессы, которые противопоставили. Все это мы все хорошо помним.

Мы неоднократно говорили и еще раз повторю, что готовы к любой правовой дискуссии, если кто-нибудь покажет нам, в какой части прозрачность противоречит европейским ценностям и что в ней такого неприемлемого для европейского общества, тогда как мы видим, что происходит в различных странах, какие процессы идут и насколько необходимо ввести иностранное финансирование и иностранное влияние в определенные рамки», — заявила Бочоришвили.