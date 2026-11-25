Бочоришвили: мы неоднократно говорили, что готовы к любой правовой дискуссии
Какой интерес в том, будет в Грузии «закон о прозрачности» или нет, кому нужна его отмена, — заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в эфире передачи «Тема дня» Первого канала.
«Зачем нам отменять закон, который принял парламент Грузии? Парламент — это тот политический орган, который во многом несет ответственность за политику в нашей стране, в том числе за стабильность и безопасность нашей страны. Мы очень хорошо разъяснили, зачем нашей стране в свое время было нужно принятие «закона о прозрачности», который назвали «российским законом» и которому противопоставили те процессы, которые противопоставили. Все это мы все хорошо помним.
Мы неоднократно говорили и еще раз повторю, что готовы к любой правовой дискуссии, если кто-нибудь покажет нам, в какой части прозрачность противоречит европейским ценностям и что в ней такого неприемлемого для европейского общества, тогда как мы видим, что происходит в различных странах, какие процессы идут и насколько необходимо ввести иностранное финансирование и иностранное влияние в определенные рамки», — заявила Бочоришвили.
Этим заявлением Мака Бочоришвили ответила на вопрос ведущего передачи, возрастает ли риск того, что после такого заявления со стороны Евросоюза будут задействованы механизмы реагирования, в том числе в связи с отменой безвизового режима, поскольку позиция властей Грузии состоит в том, что призывы относительно отмены или пересмотра законов не будут учтены.
Ведущий передачи напомнил гостье о постоянных указаниях Евросоюза, согласно которым исходные данные различны, поскольку там противодействуют в основном лоббистской деятельности, а в Грузии — неправительственным и медийным организациям, на что Мака Бочоришвили заявила, что это не так.
«Это не так. Различная данность заключается в том, что это Грузия, а то — другая страна. Больше разницы здесь нет. В отношении Грузии могут применяться иные, двойные или, не знаю, многократные стандарты, тогда как в отношении другой страны все это выглядит иначе. Нельзя, чтобы в Грузии запрещалась партия тогда, когда в другом месте запрещены десятки партий; нельзя, чтобы решение принимал суд в Грузии, а в другом месте принятие такого решения было бы возможно; грузинская полиция не должна охранять общественный порядок, поскольку это оценивается как насилие, а в другой стране полиция должна охранять общественный порядок в весьма жестких формах. «Коктейли Молотова» и фейерверки в Грузии — это лицо и символ мирной демонстрации, а в другой стране это то, применение чего недопустимо», — заявила Бочоришвили.
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