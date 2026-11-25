«Мы очень долго наблюдали за тем, как происходила организация собраний и встреч. На первом этапе было так, что приглашение вообще не направлялось. Разумеется, это стало предметом дискуссии в том числе в Брюсселе — насколько имели смысл такие встречи по связности, когда одна из ключевых стран, Грузия, вообще не приглашена на эту встречу. Говорю о давней истории — можно сказать, о первых встречах, когда началась тема связности, в том числе министерские встречи. Разумеется, со стороны ряда стран-членов, политиков, в том числе и определенных представителей Европарламента, звучали вопросы к Еврокомиссии конкретно в связи с Грузией. Когда смотришь на карту, когда говорим о связности, очень просто понять, какая страна является ключевой с этой точки зрения», — заявила Бочоришвили.

По ее словам, в связи с этим вопросом возникла определенная неловкость, и своего рода способом сохранения лица стало направление приглашения уже на низком уровне.

«Если не ошибаюсь, в июне была одна из встреч, когда накануне вечером, примерно в 22:00, было направлено приглашение для посла. За один день, накануне вечером, и было сказано, что приглашение отправлено. Ведь это просто своего рода формальность — отправить приглашение. Мы очень хорошо осознали, что услышать позицию Грузии там никто не ожидал, поскольку если ты хочешь услышать позицию Грузии, на мероприятие должен быть приглашен соответствующий человек для озвучивания позиций. Когда встреча носит политический характер и на ней присутствуют политики, вы говорите о связности как о политике, исключительно в режиме слушания Грузия не могла принять участие в этом мероприятии; соответственно, мы весьма твердо сформулировали нашу позицию, которая ясна Евросоюзу. Мы открыты для диалога, мы не прерывали диалог с Евросоюзом ни по одному вопросу, в том числе по проблемным вопросам. Наше отношение к этому вопросу простое. Если мы должны получать приглашение исключительно для того, чтобы затем вопрос приглашения или неприглашения стал частью политической повестки в Грузии, поскольку мы видели и то, что едва приглашение было отправлено, здесь в определенных СМИ знали раньше, что Грузия была приглашена на уровне посла, чем знало посольство, поскольку, кажется, приглашение увидели утром. Ведь существуют определенные правила, не так ли?! Соответственно, мы не хотим, чтобы это было частью негативной политической повестки, частью шантажа или частью какой-то повестки спекуляций», — отметила Бочоришвили.

Как подчеркнула Мака Бочоришвили, приглашения со стороны Евросоюза использовались для того, чтобы этот вопрос становился предметом спекуляций со стороны различных акторов в Грузии.

«Приглашение на встречи посла Грузии или на сравнительно низком уровне не служит тому, что там кому-то интересно услышать позицию Грузии. В таком случае, если им это интересно, пригласят представителя того уровня, на котором проводится встреча. Эти приглашения использовались именно для того, чтобы в Грузии со стороны различных акторов это стало предметом спекуляций. Когда в дискуссии участвуют министры, когда тебя приглашают только для того, чтобы послушать рассуждения других министров, это не тот формат, в котором Грузия, как одна из ключевых стран Срединного коридора, должна участвовать во встрече в контексте связности. Это даже нельзя назвать участием во встрече. Так встречу в любой форме может послушать любой человек. Исходя из этого, если мы всерьез говорим о том, упустили ли мы возможность, есть ли упущенная возможность, я бы сказала так — спекулировать в подобной форме приглашениями на встречи принижает значимость самих этих встреч и само отношение Еврокомиссии к этому важному вопросу. Наверное, правильнее всего было бы видеть более серьезное отношение с точки зрения этих вопросов. Бывает даже смешно об этом говорить. Если ты проводишь встречу, если ты хочешь знать позицию конкретного участника по этому конкретному вопросу, все очень просто — приглашение должно быть направлено.

На последнюю встречу тоже за подписью трех еврокомиссаров был приглашен заместитель министра, а не министр, тогда как из других стран были приглашены министры. Ведь мы этого не скрываем, говорим об этом публично. Письмо также было возвращено всем трем еврокомиссарам с позицией о том, что Грузия открыта к участию в любой встрече, если мы получим приглашение на соответствующем уровне на те встречи, на уровне которых эти встречи проводятся», — заявила Бочоришвили.