В Ереване проходит армяно-грузинский юридический форум
В Ереване проходит седьмой армяно-грузинский юридический форум. Мероприятие, которое является главной платформой сотрудничества двух стран в сфере юстиции, открыли министры юстиции Грузии и Армении.
Об этом сообщает Министерство юстиции Грузии.
По информации ведомства, министр юстиции Грузии в своём приветственном выступлении рассказал о значении юридического форума для развития систем юстиции двух стран, обмена передовым опытом и создания новых возможностей. Паата Салия подчеркнул важность углубления сотрудничества между двумя странами в процессе европейской интеграции и обеспечения правовой безопасности в регионе.
«Обмен опытом, совместное обсуждение общих вызовов и внедрение успешных практик способствуют не только институциональному развитию каждой страны, но и правовой безопасности и стабильности всего региона», — отметил министр юстиции Грузии.
Паата Салиа выразил надежду, что форум станет основой для новых идей, совместных инициатив и долгосрочного партнёрства.
Армяно-грузинский юридический форум проводится ежегодно, причём Тбилиси и Ереван принимают его поочерёдно. Нынешний, седьмой по счёту форум будет работать в течение двух дней.
В рамках тематических сессий участники мероприятия обсудят такие вопросы, как текущие реформы в сфере юстиции, механизмы защиты прав человека, цифровая трансформация и возможности применения искусственного интеллекта в сфере правосудия.
В тематических сессиях армяно-грузинского юридического форума принимают участие заместители министра юстиции Лана Моргошия, Тамар Зоделава и Лаша Маградзе, руководители юридических лиц публичного права при Министерстве юстиции, посол Грузии в Армении Георгий Шарвашидзе. Кроме того, в форуме участвуют представители администраций правительств двух стран, генеральных прокуратур, Службы государственного аудита, адвокатских ассоциаций, а также специалисты в области прав человека и цифровой трансформации.
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