Политика России в оккупированных регионах преследовала цель не только управления процессами, но и готовила в настроениях и восприятиях населения благоприятную почву для аннексии, заявил Давид Арчвадзе.

Следует отметить, что 25 ноября на пленарном заседании парламента с отчетом о деятельности СГБ за 2025 год выступил руководитель ведомства Тамаз Борашвили, однако, в отличие от своего заместителя, в 15-минутном докладе он проблематику аннексии не затрагивал.

Российская Федерация продолжает политику, ориентированную на аннексию оккупированных территорий Грузии, усиливая с этой целью контроль над локальными политическими, экономическими и социально-общественными процессами. Об этом заявил заместитель руководителя Службы государственной безопасности (СГБ) Давид Арчвадзе на заседании парламентского Комитета по обороне и безопасности при представлении отчета о деятельности СГБ за 2025 год. Согласно оценке Службы государственной безопасности, стратегическая цель Москвы в оккупированных регионах не сводится к администрированию текущих процессов: посредством воздействия на настроения и восприятие населения она стремится создать благоприятную среду для аннексии.

Согласно отчету СГБ, в 2025 году координация реализации российской политики в оккупированных регионах была возложена на первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Ведомство связывает данное решение, в том числе, с антироссийскими протестными выступлениями в оккупированной Абхазии в ноябре 2024 года и затягиванием принятия желательных для Москвы так называемых соглашений. В отчете также констатируется, что источником недовольства российского руководства стала неэффективная деятельность оккупационного режима Цхинвальского региона. Вследствие этого на Кириенко был возложен более системный контроль над процессами, происходящими на оккупированных территориях.

По сведениям отчета, в 2025 году Кириенко девять раз посещал оккупированные территории, в том числе Абхазию — семь раз, Цхинвальский регион — дважды. По оценке СГБ, его вовлеченность проявилась и в управлении местными административными процессами.

Одним из ключевых направлений нового подхода России является воздействие на настроения местного населения. В отчете указывается, что Москва, с одной стороны, подкрепляла поддержку оккупационных режимов финансовой помощью, а с другой — активизировала информационную кампанию против лиц, критически настроенных к процессу аннексии, в том числе с привлечением молодежи; осуществлялось преследование и дискредитация таких лиц, а оккупационные режимы предпринимали попытки изоляции тех, кто мог способствовать распространению антироссийских настроений и оказывать влияние на местное население.

В отчете СГБ в качестве одного из направлений политики аннексии выделена русификация оккупированных территорий. Согласно документу, для реализации этого процесса Россия задействует образовательные и молодежные проекты. На оккупированных территориях активно функционировали российские образовательные центры и представительства Россотрудничества, а для местной молодежи расширялись возможности обучения в российских вузах и участия в различных образовательных программах.

Как следует из отчета, так называемые министерства образования и университеты оккупированных регионов взаимодействовали также с российской организацией «Один», деятельность которой ассоциируется с продвижением российских идеологических нарративов. В Абхазии было учреждено ее представительство.

По оценке ведомства, данные проекты не ограничиваются академическим или образовательным сотрудничеством: их задача состоит в усилении влияния на молодежь, ее интеграции в российское информационное и идеологическое пространство и трансформации локальной идентичности. В отчете прямо зафиксировано, что целью России является идеологическая и культурная ассимиляция молодежи, включая этнически грузинскую молодежь.

Существенным рычагом российского влияния остается финансовая зависимость оккупированных регионов. По данным СГБ, в 2025 году около 80% доходов так называемого бюджета Цхинвальского региона составляло финансирование из России, тогда как в Абхазии этот показатель достигал 38%. По заключению ведомства, подобная зависимость предоставляет Москве дополнительные инструменты воздействия и контроля над локальными процессами.

В отчете также рассматривается углубление торгово-экономических и транзитных связей между Россией и оккупированными регионами. В данном контексте СГБ акцентирует внимание на проблематике так называемого Сухумского аэропорта в оккупированной Абхазии, а также на планах создания в порту Очамчире пункта материально-технического обеспечения Черноморского флота Российской Федерации. Согласно документу, подобные инициативы направлены на интеграцию оккупированного региона в экономическое и логистическое пространство России.

Еще одним вектором процесса аннексии в отчете определено взаимодействие силовых и правоохранительных структур. В частности, речь идет о соглашении между российской Росгвардией и соответствующими структурами оккупированного Цхинвальского региона, предусматривающем обмен опытом, планирование совместных учений и сотрудничество в сфере оперативной безопасности. По оценке СГБ, это соглашение расширяет механизмы военно-полицейского контроля России и укрепляет прямую координацию между местными силовыми структурами и российскими ведомствами.

Ведомство полагает, что процессы на оккупированных территориях служат не только контролю над местным населением, но и используются в качестве рычага давления на Тбилиси, одновременно формируя политико-общественные предпосылки для аннексии.

По словам Давида Арчвадзе, наряду с наращиванием российского влияния на оккупированных территориях оккупационная сила продолжала применять гибридные инструменты, включая финансово-экономические рычаги.

Усиливались незаконные задержания и так называемая бордеризация, что наносило ущерб существующей на месте гуманитарной обстановке и обстановке в сфере безопасности, отметил он.

По данным СГБ, в 2025 году в направлении Цхинвальского региона зафиксировано 34 случая незаконного задержания, а в направлении Абхазии — 40. Число случаев так называемой бордеризации составило, соответственно, 55 и 3.

За отчетный период горячая линия, функционирующая при содействии Миссии наблюдателей Евросоюза, была задействована 1 960 раз. При этом из незаконного заключения на оккупированных территориях освобождены 75 человек, в том числе 33 — из Цхинвальского региона, 42 — из Абхазии.