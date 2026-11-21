По информации ведомства, обвиняемые убедили члена семьи лица, находящегося под стражей, и пообещали, что якобы с помощью влиятельных знакомых добьются освобождения его родственника из-под стражи на основании процессуального соглашения. Под этим предлогом они получили от потерпевшего 270 000 лари, которые полностью присвоили.

Прокуратура Грузии задержала двух человек по факту мошеннического завладения крупной суммой денег группой лиц по предварительному сговору, ещё одному лицу обвинение предъявлено заочно.

«На основании постановления судьи задержаны два человека, в отношении одного члена мошеннической группы заочно начато уголовное преследование. Им предъявлено обвинение по подпункту „а“ части 2 и подпункту „б“ части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

На основании ходатайства прокуратуры суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в информации.