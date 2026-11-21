Участники группировки незаконно лишили человека свободы, после чего на протяжении нескольких дней связывались с его семьёй и требовали 2 500 000 турецких лир за освобождение заложника.

По информации прокуратуры Грузии, преступление произошло 4 февраля 2026 года в Батуми.

Городской суд Батуми вынес приговор двум участникам организованной преступной группы, которые похитили человека, удерживали его в заложниках и вымогали у родственников огромную сумму денег.

В случае отказа преступники угрожали убить похищенного человека.

Однако требованиями выкупа дело не ограничилось. Как установило следствие, злоумышленники также вымогали у потерпевшего и его родственников крупные суммы денег, золотые украшения и другие личные вещи.

Суд признал обоих обвиняемых виновными по всем предъявленным обвинениям.

Прокуратура представила доказательства захвата заложника организованной группой, незаконного лишения свободы с угрозами опасного насилия и вымогательства в особо крупном размере.

Каждый из двух осуждённых получил по 13 лет лишения свободы.

В прокуратуре подчеркнули, что городской суд Батуми полностью согласился с представленными доказательствами и признал обвиняемых виновными по всем эпизодам дела.