На базу данных ФБР была осуществлена кибератака, — сообщает со ссылкой на источники CNN.

По информации издания, кибератака была направлена на Национальную базу криминальной информации Федерального бюро расследований США (FBI).

По словам источников, это второй случай проникновения в Национальный центр криминальной информации ФБР за последние несколько месяцев.