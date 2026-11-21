Сотрудники Глдани-Надзаладеви управления полиции МВД Грузии задержали двух иностранных граждан по обвинению в содействии незаконной покупке, хранению и реализации наркотиков в крупном размере в составе группы.

В ходе расследования установлено, что обвиняемые участвовали в схеме наркоторговли в составе группы.

В ходе обыска временного места проживания обвиняемых в Тбилиси, а также в указанных ими различных местах, сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество наркотиков – «Метадон» и «Альфа-ПВП» – общим весом до 1 килограмма.