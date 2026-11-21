В Тбилиси полиция изъяла до килограмма наркотиков, задержаны двое иностранцев
Сотрудники Глдани-Надзаладеви управления полиции МВД Грузии задержали двух иностранных граждан по обвинению в содействии незаконной покупке, хранению и реализации наркотиков в крупном размере в составе группы.
В ходе расследования установлено, что обвиняемые участвовали в схеме наркоторговли в составе группы.
В ходе обыска временного места проживания обвиняемых в Тбилиси, а также в указанных ими различных местах, сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество наркотиков – «Метадон» и «Альфа-ПВП» – общим весом до 1 килограмма.
В качестве вещественных доказательств полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.
Расследование ведется по статьям 260 и 260-кварта Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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