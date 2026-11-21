В Кутаиси, предположительно, в результате скопления природного газа произошёл взрыв в жилом доме.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, в результате происшествия пострадала одна женщина, получившая травму руки.

По их информации, эвакуация жильцов из здания уже проведена.