Батумский городской суд приговорил двоих человек к 13 годам лишения свободы каждого за захват заложника и вымогательство крупной суммы денег. Об этом сообщает Генпрокуратура Грузии.

Согласно материалам дела, 4 февраля 2026 года в Батуми участники организованной группы похитили человека ради получения финансовой выгоды. Более недели злоумышленники связывались с родственниками потерпевшего и требовали за его освобождение выкуп в размере 2,5 миллиона турецких лир ($128,2 тыс.), угрожая в противном случае убить заложника.

В результате преступники вынудили потерпевшего и членов его семьи передать им крупную сумму денег, золотые изделия и другие личные вещи.