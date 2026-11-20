В Батуми двоих приговорили к 13 годам за захват заложника и вымогательство 2,5 млн лир
Батумский городской суд приговорил двоих человек к 13 годам лишения свободы каждого за захват заложника и вымогательство крупной суммы денег. Об этом сообщает Генпрокуратура Грузии.
Согласно материалам дела, 4 февраля 2026 года в Батуми участники организованной группы похитили человека ради получения финансовой выгоды. Более недели злоумышленники связывались с родственниками потерпевшего и требовали за его освобождение выкуп в размере 2,5 миллиона турецких лир ($128,2 тыс.), угрожая в противном случае убить заложника.
В результате преступники вынудили потерпевшего и членов его семьи передать им крупную сумму денег, золотые изделия и другие личные вещи.
Обоим фигурантам предъявиди обвинения по трем тяжким статьям Уголовного кодекса Грузии:» захват заложника из корыстных побуждений на срок более семи дней с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный организованной группой»; «незаконное лишение свободы с угрозой или применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенное организованной группой»; «вымогательство в крупном размере с угрозой применения насилия, совершенное организованной группой».
Суд полностью разделил представленные стороной обвинения доказательства и признал обоих подсудимых виновными по всем пунктам.
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