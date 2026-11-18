Пожилой мужчина был убит сегодня на улице Кипшидзе в центре Тбилиси. Предполагаемый преступник задержан по горячим следам, сообщили в МВД Грузии.

По данным TV Formula, погибший — 77-летний Вахтанг Чиковани. Телеканал предполагает, что он является родственником Гоги Чиковани — одного из самых известных «воров в законе» на постсоветском пространстве, который скончался в Тбилиси в 2013 году.

TV Pirveli со ссылкой на очевидцев сообщает, что Чиковани был смертельно ранен ножом в гараже, куда «пришел на разборку».