Тбилисский городской суд признал журналистку Элисо Киладзе, задержанную по обвинению в совершении финансового преступления, виновной и приговорил её к 10 годам лишения свободы. У неё также конфисковали автомобиль и 30 000 долларов США.

Решение огласил судья Джвебе Начкебия. Журналистка не признаёт предъявленные ей обвинения.

Напомним, что по делу так называемых колл-центров Элисо Киладзе предъявлены обвинения по статьям 180 и 194 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают ответственность за мошенничество, совершённое организованной группой, и легализацию незаконных доходов — отмывание денег.

Вместе с Элисо Киладзе по делу так называемых колл-центров к ответственности также привлечены бывший генеральный прокурор Отар Романов-Парцхаладзе, Георгий Микадзе, Давид Микадзе, Ираклий Сехниашвили, Михаил Чохели, Гиви Джибладзе, Бен Анори, Торнике Джанелидзе и Георгий Камладзе. Им также предъявлены обвинения по статьям 180 и 194 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают ответственность за мошенничество, совершённое организованной группой, и легализацию незаконных доходов — отмывание денег. Дело указанных лиц рассматривается в отдельном производстве.