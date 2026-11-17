Тбилисский городской суд приговорил Элисо Киладзе к 10 годам лишения свободы
Решение огласил судья Джвебе Начкебия. Журналистка не признаёт предъявленные ей обвинения.
Напомним, что по делу так называемых колл-центров Элисо Киладзе предъявлены обвинения по статьям 180 и 194 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают ответственность за мошенничество, совершённое организованной группой, и легализацию незаконных доходов — отмывание денег.
Вместе с Элисо Киладзе по делу так называемых колл-центров к ответственности также привлечены бывший генеральный прокурор Отар Романов-Парцхаладзе, Георгий Микадзе, Давид Микадзе, Ираклий Сехниашвили, Михаил Чохели, Гиви Джибладзе, Бен Анори, Торнике Джанелидзе и Георгий Камладзе. Им также предъявлены обвинения по статьям 180 и 194 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают ответственность за мошенничество, совершённое организованной группой, и легализацию незаконных доходов — отмывание денег. Дело указанных лиц рассматривается в отдельном производстве.
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