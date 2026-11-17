Представители береговой охраны рассказали о своих основных задачах, технических возможностях и работе по обеспечению безопасности морских границ Грузии.

В Поти американских гостей встретил первый заместитель начальника Пограничной полиции Леван Харабадзе.

Временная поверенная в делах США в Грузии Кортни Остриен вместе с делегацией посетила Департамент береговой охраны Пограничной полиции МВД Грузии.

Кортни Остриен также осмотрела один из патрульных кораблей береговой охраны и инженерно-ремонтную инфраструктуру базы.

Визит продолжился в Супса. Там американская делегация посетила Объединённый центр управления морскими операциями (JMOC).

Руководитель центра представил гостям результаты работы, действующие направления деятельности и планы дальнейшего развития.

США на протяжении многих лет оказывают поддержку Грузии в укреплении морской безопасности, подготовке специалистов и развитии возможностей береговой охраны.

Подобные визиты позволяют американским представителям непосредственно ознакомиться с состоянием морской инфраструктуры и работой грузинских пограничников.