Американские дипломаты посетили базу береговой охраны Грузии в Поти и центр морских операций в Супса
Временная поверенная в делах США в Грузии Кортни Остриен вместе с делегацией посетила Департамент береговой охраны Пограничной полиции МВД Грузии.
В Поти американских гостей встретил первый заместитель начальника Пограничной полиции Леван Харабадзе.
Представители береговой охраны рассказали о своих основных задачах, технических возможностях и работе по обеспечению безопасности морских границ Грузии.
Кортни Остриен также осмотрела один из патрульных кораблей береговой охраны и инженерно-ремонтную инфраструктуру базы.
Визит продолжился в Супса. Там американская делегация посетила Объединённый центр управления морскими операциями (JMOC).
Руководитель центра представил гостям результаты работы, действующие направления деятельности и планы дальнейшего развития.
США на протяжении многих лет оказывают поддержку Грузии в укреплении морской безопасности, подготовке специалистов и развитии возможностей береговой охраны.
Подобные визиты позволяют американским представителям непосредственно ознакомиться с состоянием морской инфраструктуры и работой грузинских пограничников.
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