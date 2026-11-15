Эстония закрывает все пограничные пункты на границе с Россией
Эстония закрывает все пограничные пункты на границе с Россией в связи с инцидентом, связанным с попыткой диверсии на оборонном предприятии. Об этом написал в социальной сети Х министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает «Европейская правда».
Все пункты пропуска на эстонско-российской границе планируется закрыть с 1 декабря.
«Россия должна понять, что враждебные действия против Эстонии влекут за собой последствия. Попытки запугать, дестабилизировать или подорвать нашу безопасность не останутся без ответа. Закрытие пограничных пунктов пропуска ограничит возможности России вести враждебную деятельность в Эстонии и усилит наши усилия по предотвращению обхода санкций», – написал глава эстонского МИД.
По словам Цахкны, он сообщил об этом решении своим коллегам из Финляндии, Латвии и Литвы.
Напомним, 14 ноября в Эстонии на оборонном предприятии Threod Systems, производящем дроны, была предпринята неудачная попытка устроить диверсию – в МИД страны обвинили в этом Россию.
Ранее Эстония подтвердила, что не допустит спортсменов из РФ и Беларуси к участию в соревнованиях на своей территории.
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