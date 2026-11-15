США отказались от планов вывести из Европы 25 тысяч военных и решили усилить восточный фланг НАТО

США пересмотрели планы по сокращению американского контингента в Европе. Теперь Пентагон собирается вывести 5 тысяч военнослужащих вместо 25 тысяч, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, Вашингтон изменил позицию в связи с увеличением расходов союзников на оборону в рамках НАТО. Еще одним фактором стала война с Ираном: США нуждаются в европейских военных базах и воздушном пространстве союзников для поддержки операций на Ближнем Востоке.

По данным источников, в первую очередь сокращение затронет Германию, где находится крупнейший американский контингент в Европе. Одновременно США намерены усилить военное присутствие на восточном фланге НАТО. Граничащие с Россией страны уже выразили готовность взять на себя часть расходов. Окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом. Глава Пентагона Пит Хегсет передаст ему рекомендации по изменению дислокации войск 1 декабря.

Ранее спецпредставитель Трампа при НАТО Мэтт Уитакер заявил, что не ожидает существенного сокращения американского контингента в Европе. «У нас здесь много сил и средств, которые находятся именно там, где нам нужно. Я не ожидаю ничего масштабного», — сказал он.