США отказались от планов вывести из Европы 25 тысяч военных и решили усилить восточный фланг НАТО
США пересмотрели планы по сокращению американского контингента в Европе. Теперь Пентагон собирается вывести 5 тысяч военнослужащих вместо 25 тысяч, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, Вашингтон изменил позицию в связи с увеличением расходов союзников на оборону в рамках НАТО. Еще одним фактором стала война с Ираном: США нуждаются в европейских военных базах и воздушном пространстве союзников для поддержки операций на Ближнем Востоке.
По данным источников, в первую очередь сокращение затронет Германию, где находится крупнейший американский контингент в Европе. Одновременно США намерены усилить военное присутствие на восточном фланге НАТО. Граничащие с Россией страны уже выразили готовность взять на себя часть расходов. Окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом. Глава Пентагона Пит Хегсет передаст ему рекомендации по изменению дислокации войск 1 декабря.
Ранее спецпредставитель Трампа при НАТО Мэтт Уитакер заявил, что не ожидает существенного сокращения американского контингента в Европе. «У нас здесь много сил и средств, которые находятся именно там, где нам нужно. Я не ожидаю ничего масштабного», — сказал он.
В сентябре источники NBC News сообщали, что администрация Трампа рассматривает возможность вывода из Европы до 25 тысяч американских военнослужащих, прежде всего из Германии, Италии и Испании. Это было бы самым значительным сокращением военного присутствия США на континенте со времен окончания холодной войны в 1990-х годах.
В свою очередь Россия добивается отказа НАТО от военных баз в Польше, Латвии, Литве и Эстонии и выхода Финляндии из блока. Москва включила эти пункты в повестку переговоров о завершении войны в Украине, прошедших 10–11 ноября при посредничестве США, сообщали источники The New York Times и Bild.
Сейчас в Европе размещены около 80 тысяч американских военнослужащих. В прошлом году Конгресс принял закон, запрещающий Пентагону сокращать численность контингента в регионе до уровня ниже 76 тысяч человек, отказываться от военных баз или выводить крупные партии вооружений и техники без предварительных консультаций с союзниками и подробной оценки возможных последствий.
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