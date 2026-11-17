В Аджарии задержаны трое иностранцев, разыскиваемые по линии Интерпола
Сотрудники Главного управления по Аджарии Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел задержали одного гражданина Турецкой Республики и двух граждан Украины, разыскиваемых по «красному циркуляру» Интерпола.
Задержанные разыскивались на основании запроса правоохранительных органов Турции и Словакии за совершение различных преступлений. В частности, двое граждан Украины разыскивались за убийство, а гражданин Турецкой Республики — за грабеж, совершенный в жилом доме или его подсобном строении.
В результате проведенных следственных действий правоохранители задержали разыскиваемых лиц в разное время в Батуми.
В настоящее время в отношении всех троих задержанных проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры.
Ещё в разделе «Оборона и безопасность» Все →
Один человек задержан по обвинению в подготовке умышленного убийства члена семьи
Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел в результате проведенных в интенсивном режиме оперативных…
Прокуратура: По делу о присвоении крупной суммы денег из тендеров на капремонт вагонов метро задержаны четыре человека
Прокуратура Грузии задержала четыре человека по фактам противоправного присвоения организованной группой крупной суммы денег, принадлежащих…
Иностранец задержан по обвинению в попытке незаконного пересечения госграницы Грузии
По информации Министерства внутренних дел, сотрудники Главного управления по управлению и координации границ Департамента патрульной полиции…
США отказались от планов вывести из Европы 25 тысяч военных и решили усилить восточный фланг НАТО
США пересмотрели планы по сокращению американского контингента в Европе. Теперь Пентагон собирается вывести 5 тысяч военнослужащих вместо 25 тысяч,…
Эстония закрывает все пограничные пункты на границе с Россией
Эстония закрывает все пограничные пункты на границе с Россией в связи с инцидентом, связанным с попыткой диверсии на оборонном предприятии. Об этом…
В Грузии мы нашли доказательства отмывания российского капитала через криптовалюту — посол Великобритании
В Грузии существовали определенные доказательства перемещения российского капитала и отмывания денег посредством криптовалюты — об этом заявил посол…