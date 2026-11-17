Сотрудники Главного управления по Аджарии Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел задержали одного гражданина Турецкой Республики и двух граждан Украины, разыскиваемых по «красному циркуляру» Интерпола.

Задержанные разыскивались на основании запроса правоохранительных органов Турции и Словакии за совершение различных преступлений. В частности, двое граждан Украины разыскивались за убийство, а гражданин Турецкой Республики — за грабеж, совершенный в жилом доме или его подсобном строении.

В результате проведенных следственных действий правоохранители задержали разыскиваемых лиц в разное время в Батуми.

В настоящее время в отношении всех троих задержанных проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры.